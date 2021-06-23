Чемпионат Европы по футболу: Испанцы «разорвали» Словакию - 5:0

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23 июня 2021, 22:08 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Из всех поединков, которые проходят 23 июня мы остановились на поединке Словакия - Испания. Это объясняется тем, что перед последним туром одна из самых запутанных ситуаций в группе E, где все четыре сборные имеют шансы на выход в плей-офф чемпионата. В группе Е Швеция доминирует и заведомо выйдет в плей-офф. В группе F Германия превосходит Венгрию. Поэтому мы остановились на не простой ситуации в группе Е.



Сборная Словакии удачно стартовала с победы над сборной Польши, но во втором туре уступила шведам. У испанцев ситуация непростая, “красная фурия” сыграла дважды вничью, хотя в матче против сборной Польши были все шансы набрать три очка, если бы Морено реализовал пенальти во втором тайме. Безусловно, испанцы будут фаворитами этого матча, но в атаке у номинальных гостей не все получается, Альваро Мората забил гол полякам, но в то же время, как всегда, не реализовал еще несколько реальных шансов.



Ориентировочные составы на матч Словакия - Испания:



Словакия (4-2-3-1): Дубравка - Пекарик, Сатка, Шкриньяр, Губочан - Куцка, Грошовский - Косчельник, Гамшик, Мак - Дуда.



Не сыграют: Вавро, Шранц.



Испания (4-3-3): Симон - Альба, Торрес, Лапорт, Льоренте - Педри, Родри, Коке - Ольмо, Мората, Морено.



Не сыграют: -



Матч стартовал и испанцы взяли мяч под свой контроль, оказывают давление на игроков Словакии. Кровь из носа Испании нужно побеждать. Испанцы сразу же понеслись вперёд, но готовы к такому развитию событий подопечные Штефана Тарковича. На правом фланге попытались хозяева поля заработать угловой, но мяч за лицевую линию ушёл от ноги Мораты. В параллельном матче случился быстрый гол - шведы забили в ворота поляков. Это существенно понижает шансы испанской сборной на первое место в этой группе. Но победа гарантирует "фурии рохе" вторую строчку в турнирной таблице и путёвку в плей-офф. Словацкие защитники не паникуют под прессингом испанцев. Сейчас Губочан сделал подачу в свою штрафную площадку, и Пекарик чётко головой сбросил мяч в руки Дубравке. Мората продрался в штрафную площадку по левому краю, и от лицевой линии выполнял прострельную передачу - Дубравка парировал мяч в поле, после чего на подстраховке сработали защитники Словакии! Видеоассистенты действительно заметили, что именно Громада нарушал правила против Коке, который удачно вставил ногу, и Якуб по ней ударил. Арбитр рассматривает возможность пенальти в ворота. Пробивал Мората и вратарь Словакии угадал направление удара, но гола не состоялась. Пока что словаки даже не помышляют о контригре, всем составом сосредоточившись лишь на разрушении игры соперника, являющегося безоговорочным фаворитом этой встречи. Морено теперь простреливал вдоль ворот с левого фланга, но на этот раз Дубравке удалось уже намертво мяч поймать. Словаки стараются на кураже организовать свою первую атаку в этом матче, но не получилось. Перешли они только центральную линию поля, не более того. У испанцев разладилась комбинационная игра после незабитого пенальти. Из-за этого команде Луиса Энрике приходится сейчас больше бегать, стремясь отбирать игровой снаряд у оппонентов. Дуда получил отложенную жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч своей команды на турнире, если он, конечно, случится. Успокоились страсти на поле после незабитого Моратой пенальти. Снова сборная Словакии всем составом на своей половине поля, не стремясь организовывать контратаки после отбора мяча. С левого фланга последовала диагональная подача в центр штрафной площади, куда набегал Сарабия и пытался с лёту пробить по воротам ногой, но промахнулся мимо мяча. ОПАСНО! А вот и работёнка появилась у Дубравки. Мората принял мяч на подступах к чужой штрафной площади, и плотно выстрелил из-под защитника с 19-ти метров под перекладину - вратарь потащил мяч на угловой, но голкипер справился. Испанцы за последние время не забили 5 пенальти подряд.



На 30 мин. испанцы открывают счет - 0:1: Автогол Мартина Дубравки! Вот это да! Ужасное стечение обстоятельств для словаков. Сперва привоз организовали защитники, подарив мяч Сарабии. Пабло с 22-х метров пальнул в перекладину, после чего зажглась "свечка", после которой мяч опускался на Дубравку, но тот умудрился, находясь на линии ворот, в прыжке отбить мяч не на угловой, а в собственные ворота. Просто затмение какое-то случилось у вратаря. Тяжело сейчас смотреть на вратаря словацкой сборной. Двадцать минут он был героем матча, парировав пенальти от Мораты, но в итоге забил фактически сам себе. Бывает же. Вам это ничего не напоминает в игре сборной России. Испанцы после забитого гола, разумеется, не намерены отказываться от своего футбола первым номером. Штрафной удар на правом фланге заработали хозяева, но подача стандарта к опасности на этот раз не привела. Аспиликуэта по правому флангу совершил рейд, и от лицевой линии простреливал в штрафную площадку. Там Мората явно не успевал на замыкание, но словаки явно в панике вынесли мяч в аут. Явно излишняя нервозность появилась в действиях словацких футболистов после пропущенного мяча. Нужно им что-то менять в игре, но пока непонятно, как именно это можно сделать. Включили командный прессинг на чужой половине поля словаки. Стараются они заставить защитников Испании ошибиться, но на первых парах это не получается. Испанцы явно сбавили агрессию в атакующих действиях, больше концентрируясь на простом контроле мяча. План минимум на первый тайм выполнен командой Луиса Энрике. Бускетс снова сфолил на чужой половине поля. Нужно ему немного успокоиться, иначе он подарит надежду словакам, оставив свою команду в численном меньшинстве. Спокойно доигрывают испанцы первую половину встречи, держа мяч под своим контролем. Испанские болельщики немного посвистывают, но всё же не заставляют своих любимцев атаковать большими силами.



На 45 мин. испанцы увеличивают счет до — 0:2: Эмерик Лапорт! Угловой на левом фланге заработали испанцы, после того как Шкриньяр опередил Морату, прервав острый навес с левого фланга от Сарабии. После подачи корнера мяч был отбит словаками, но недалеко. Пошла атака вторым темпом: Педро забросил мяч на правый край штрафной площади, где Морено опередил Дубравку, ушёл немного в сторону, после чего мягко навесил в центр на голову Лапорту, который пробил точно в правый верхний угол ворот. Первый тайм окончен! Сборная Испании уверенно разбирается со сборной Словакии со счётом 2:0.



Во 2-ом тайме двойная замена в перерыве произошла в составе сборной Словакии: Станислав Лоботка и Михаил Дюриш вышли на поле, заменив Якуба Громаду и Ондрея Дуду.



Активно стараются с первых минут второй половины встречи действовать гости. По их действиям видно, что словаки настроены биться за результат до последнего. Шкриньяр в центре поля руками помогал себе в борьбе с Моратой. Альваро очень хочется забить после загубленного шанса с пенальти, но сложно ему будет это сделать. Несмотря на все старания словацкой сборной, испанцы продолжают вести игру первым номером. Класс футболистов этих команд, конечно, несопоставим.



На 56 мин. испанцы доводят счет до разгромного 0:3: Пабло Сарабия! Средняя передача прошла на левый фланг атаки на Альбу, который прицельно прострелил в центр штрафной площади, где Сарабия сумел опередить Губочана, в касание переправив мяч в правый нижний угол ворот. Интрига в матче уже умирает. Сложно представить, что словаки в состоянии отыграть гандикап в три гола в матче против Испании. В параллельном матче шведы забили второй гол в ворота поляков. Испанцы, видимо, всё же будут довольствоваться вторым местом в своей группе. Но поляки тут же сокращают отставание в счёте, и у испанцев снова появляется надежда на лучшее. Прекрасное сейчас настроение у местной публики на Олимпийском стадионе в Севилье. На поле пока что относительное затишье. Словаки снова пытаются перевести игру на чужую половину поля, но ничего не получается. Испанцы очень умело пасуются в касание в центральной зоне.



На 67 мин. испанцы увеличивают разгром Словакии — 0:4! Ферран Торрес! Первым же касанием забивает молодой нападающий! Учись, Мората! Угловой на правом фланге накоротке разыграли испанцы, закружили голову защитникам передачами, и уже из штрафной площади вдоль ворот прострелил Сарабия, а Торрес пяткой изящно переправил снаряд в ворота.



На 71 мин. испанцы еще увеличивают счет — 0:5: Автогол Юрая Куцки! Снова всё началось после подачи стандартного положения. С левого фланга штрафной удар подали испанцы, у вратарской площади в стане защищающихся возникла паника, и мяч от ноги Куцки оказался в сетке ворот. Ругали испанскую сборную за крайне низкую продуктивность в атаке в первых двух туров, но сейчас прорвало по полной "красную фурию". Бедные словаки... Словаки перестали уже попытки навязать контригру сопернику. Всем составом подопечные Штефана Тарковича остаются на своей трети поля. Испанцы же, конечно, играют просто в своё удовольствие. Явно не прочь они забить ещё парочку в этой встрече. Доигрывают поединок обе команды. Здесь всё уже ясно, и словакам гораздо больше хочется поскорее услышать свисток и убраться с поля. Сегодня они выступили в роли жертвы. Поединок завершен. Испанцы смогли собраться и добились поставленной цели, показали организованной, техничный и эффективный футбол, они заточены на голевой футбол и со 2 места выходят в плей-офф. По Словакии надо смотреть расклады, разницу забитых и пропущенных мячей.

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