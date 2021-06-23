Хорватия в плей-офф, а Шотландия - домой 3:1

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23 июня 2021, 00:28 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Из двух матчей в группе D мы выбрали именно этот, где команды находятся в шаге от пропасти. На данный момент ситуация в группе D такая, что каждая сборная еще имеет шансы на выход из группы. Такой расклад способствует открытому и бескомпромиссному футболу.

У хорватов и шотландцев сейчас по одному очку, но в случае победы как одна, так и вторая сборная могут выйти со второго места или хотя бы с третьего. У хорватов пока что не многое получается в атаке, за два сыгранных матча номинальные хозяева сумели забить лишь один мяч, но и шотландцы не могут похвастаться хорошей результативностью - у них и вовсе еще нет забитых мячей. Хорватия провела хороший второй тайм против чехов, но проблемы в обороне все таки есть, этим могут воспользоваться шотландцы, которые доставили уйму проблем как чехам, так и англичанам.



Ориентировочные составы на матч Хорватия - Шотландия:



Хорватия (4-2-3-1): Ливакович - Гвардиол, Вида, Ловрен, Врсалько - Ковачич, Модрич - Брекало, Крамарич, Перишич - Ребич.



Не сыграют: Баришич.



Шотландия (3-1-4-2): Маршалл - Мактоминей, Хэнли, Тирни - Армстронг - О'доннел, МакГин, Макгрегор, Робертсон - Дайкс, Адамс.



Не сыграют: Гилмур.



Рассудит этот матч бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Андресом Рапаллини.



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Хорватии и Шотландии обязательно нужно побеждать в очном противостоянии, только в этом случае одна из команд продолжит участие в турнире. Если же сегодня у нас будет ничья, обе сборные закончат своё выступление на ЕВРО. При этом Шотландия играет в Глазго, при своих болельщиках, а это значит, что у команды Стива Кларка есть небольшое преимущество. Сразу же Шотландия заработала угловой. Робертсон выполнил подачу к правому углу вратарской, Перишич головой выбил мяч на повторный корнер. Робертсон на этот раз с углового закрутил мяч к центру вратарской, Ливакович сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг. Шотландия больше владеет мячем, быстро проходит центр поля и уже имела опасную атаку. Макгинн с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Адамс в прыжке не смог ногой пробить по воротам, но мяч полетел под правую штангу и без этого, Ливаковичу в прыжке пришлось переводить его на угловой. Робертсон с углового выполнил подачу к линии вратарской, Хэнли в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам. Юранович с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Модрич неудачно подставил ногу и в итоге Лука сбросил мяч в руки Маршаллу. Адамс пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. Лидируют в группе Чехия и Англия, а вот хорваты с шотландцами в шаге от пропасти, им нужно обязательно побеждать, ничья утопит и тех, и других. Такой расклад способствует открытому и бескомпромиссному футболу. Но способны ли соперники на него? За все 360 минут игры на этом чемпионате хорваты с шотландцами суммарно выдавили лишь один гол. В довольно неплохом темпе действуют сборные Хорватии и Шотландии, видно, что в целом обе команды заряжены сегодня на атаку.



На 18 мин. хорваты открыли счет — 1:0: Никола Влашич! Модрич выполнил передачу на правый фланг на ход Юрановичу, Йосип в свою очередь выполнил подачу к левому углу вратарской, Перишич головой сбросил мяч к центру штрафной площади, Влашич удачно за него зацепился и в падении пробил точно в левый угол ворот. Хорваты сейчас хорошо двигаются, игроки открываются под мяч, поджимают шотландцев. Сборная Хорватии после забитого гола продолжает идти вперёд, команда Златко Далича хорошо понимает, что ей нужно забивать ещё. Совсем у Шотландии ничего не получается в середине первого тайма, нужно подопечным Стива Кларка как-то "перезагрузиться". Модрич хорошо пробил в правый угол ворот под перекладину, но Маршалл в прыжке достал до мяча, должен был быть угловой, но Фернандо Рапаллини почему-то назначил удар от ворот. Сборная Хорватии сейчас уже стала действовать полноценным первым номером, если так продолжится, Шотландия до перерыва пропустит второй гол! Хорваты по дополнительным показателям имеют шанс опередить чехов, а шотландцы – англичан. Но даже если обгона не произойдет, 4 очка точно позволяют опередить украинцев и финнов в рейтинге третьих мест. В составе сборной Шотландии произошла замена. Вместо Гранта Хэнли на поле вышел Скотт Маккена. Неприятное для шотландцев затишье на трибунах. Дело в том, что хорваты сейчас доминируют на поле. Шотландцы не могут выйти пасом из своей штрафной. Хорваты могли бы эффективнее использовать эту ситуацию. Заканчивается у нас постепенно первый тайм, такое ощущение, что для команды Стива Кларка сейчас самое главное не пропустить второй гол до перерыва.



На 43 мин. шотландцы забивают ответный мяч - 1:1: Макгрегор! Робертсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Адамса, Че в борьбе с Гвардиолом не смог зацепиться за мяч, но при этом Вида выбил неудачно мяч по центру, у радиуса штрафной площади мяч перехватил Макгрегор, который затем сильно и точно пробил в левый угол ворот, Ливакович на этот раз уже ничего не смог поделать. Первый гол на этом турнире удалось забить сборной Шотландии, всё в этом противостоянии начинается практически с самого начала.



Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Хорватии и Шотландии в Глазго играют между собой вничью 1:1. Хорватия по большей части первого тайма смотрелась лучше, но в нужный момент команда Златко Далича не смогла развить своё преимущество и в итоге была за это наказана. Шотландия пока действует "волнами", если она поймает кураж, сдерживать её трудно, но уж если игра пропадает, тогда команда Стива Кларка также совсем легко может осесть у своих ворот, что не очень хорошо.



Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас кто-нибудь заиграть полноценным первым номером сразу после перерыва. Хорватия по большей степени должна стремиться навязывать свою игру шотландцам, но для этого команде Златко Далича нужно действовать немного активнее. Как мы видим, забивать хорватам нужно по возможности ещё два гола, в обороне сегодня особой надёжности нет. Влашич выполнил отличную передачу в центр штрафной площади на ход Гвардиолу, Йошко слишком далеко отпустил от себя мяч, Маршалл стремительно сокращал дистанцию, фланговому защитнику пришлось тянуться к мячу, в итоге был тычок в правый угол ворот, но Маршалл уже рукой отбил мяч, а затем игроки столкнулись между собой по инерции.

На 61 мин. хорваты увеличивают счет 2:1: Лука Модрич! Перишич и Ковачич с левого фланга довели мяч к радиусу штрафной площади, а Модрич в касание классно пробил под левую девятку, Маршалл ничего не смог поделать. Очень важный гол сейчас забила Хорватия, теперь уже Шотландия должна начинать намного активнее идти вперёд. Пока наставники обеих команд не особо торопятся с заменами, но сейчас по большей части они нужны именно Шотландии. В составе сборной Хорватии произошла замена. Вместо Бруно Петковича на поле вышел Андрей Крамарич. Хорваты усилили контроль мяча и закрыли центр поля.



На 78 мин. хорваты увеличивают счет в матче - 3:1: Перишич! Модрич с углового на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, Перишич очень хорошо выпрыгнул и головой пробил под правую штангу, мяч от каркаса ворот зашёл в сетку. Фрейзер прошёл к линии штрафной площади по левой половине поля, Райан затем протолкнул мяч на правый угол вратарской, Адамс пробил в ближний угол ворот, Ливакович ногой отправил мяч на угловой.



Напряженный матч завершен, Хорваты заслуженно идут дальше в 1/8 финала, а шотландцы отправляются домой.

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