Губит футбол не кола, губит футбол вода

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22 июня 2021, 09:48

Во время пресс-конференции, которая проходила в рамках розыгрыша чемпионата по футболу Евро-2020, Криштиану Роналду предпочёл употреблять воду, отодвинув при этом бутылки Coca-Cola. Поступок футболиста поддержали другие игроки.



Футболист Поль Погба также после матча отказался употреблять напитки спонсоров и отдал предпочтение простой воде. Руководство УЕФА заявило, что спортсмены вправе выбирать напиток. Однако позже инструкторы УЕФА попросили спортсменов не убирать со столов напитки, предоставленные спонсорами - для спорта важна финансовая помощь.



Эксперты по рекламе обвиняют в инциденте с бутылками организаторов чемпионата. Многие предложенные напитки предназначены не для спортсменов, а скорее для зрителей спортивных мероприятий. Футболисты в этом отношении предпочитают вести здоровый образ жизни и поэтому пьют простую воду, воздерживаясь от сладких и алкогольных напитков. Организаторы не учли и тот факт, что спортсменам из мусульманских стран вообще запрещено употреблять алкогольные напитки. Поэтому наличие пива на столе перед футболистами будет считаться серьёзным оскорблением.





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