Украина только на 3 месте, Австрия на 2-ом - 0:1

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21 июня 2021, 21:41 Борис Омельченко

Фото: Денис Руденко, Footboom

Для украинцев и австрийцев все решится в заключительном туре группового этапа. Обе сборные уступили Нидерландам, но обыграли Северную Македонию. По сути, может получиться так, что при ничьей в очной встрече и те, и другие с четырьмя баллами смогут выйти в плей-офф. В таком случае подопечные Андрея Шевченко останутся на второй позиции, а австрийцы с четырьмя баллами с большей долей вероятности выйдут с третьего места. Действительно, а зачем рисковать, когда можно за ручку вывести друг друга в плей-офф? Остается не проиграть Австрии. Сборная Украины никогда в своей футбольной истории не выходила в плей-офф Чемпионата Европы. Шевченко и Малиновский горят желанием переписать историю украинского футбола.



Ориентировочные составы на матч Украина - Австрия:



Украина (4-1-4-1): Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.



Не сыграют: Зубков.



Австрия (3-4-1-2): Бахманн, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лаймер, Шлагер, Гриллич, Забитцер, Баумгартер, Арнаутович.



Не сыграют: Лазаро.



Главным арбитром матча назначен Джюнейт Чакыр (Турция).



Матч начался довольно спокойно, украинцы не прессингуют, сумбур наблюдается на стартовых секундах встречи. Обе команды изображают яростный прессинг на чужой половине поля. Защитники под таким давлением предпочитают просто выносить мяч подальше. Много болельщиков украинской сборной в Бухаресте. Шумовая поддержка сегодня, определённо, на стороне "жёлто-синих". Первое обострение от австрийцев пришло с правого фланга, откуда последовала прострельная передача в штрафную площадку - Зинченко выбил мяч на угловой. Два угловых кряду, по одному с разных флангов, подали австрийцы. После второй подачи Лайнер пытался в падении головой пробить по воротам, но не вышло - промахнулся он таким образом, что мяч попал Штефану в руку. Правым флангом быструю контратаку разогнал Ярмоленко, который уже от лицевой линии простреливал вдоль ворот, на набегающего Яремчука, но Бахманн уверенно сыграл на перехвате, поймав мяч намертво. Турнирная ситуация в группе С такова, что ни Украина, ни Австрия уже не догонят лидирующую сборную Нидерландов. В очном поединке стороны лишь определят, кто выйдет в плей-офф со второго места в группе, а кто — с третьего. Впрочем, проигравший может в итоге и не выйти в 1/8 финала — всё зависит от результатов в других группах. Интересно, что третье место в этой группе может оказаться более выгодным вариантом, нежели второе. Уже точно известно, что вторая команда из группы C выходит в 1/8 финала на Италию. Третье место же может попасть на победителя группы E, где в данный момент лидируют шведы. Но не исключён вариант, что третья команда сыграет и с победителем группы F, где играют французы, немцы и португальцы. Можем ли мы в этом матче увидеть игру в поддавки? Вряд ли, ведь поражение одной из команд в этом поединке не гарантирует на все 100% выход в плей-офф. Забитцер решился на неподготовленный удар по воротам метров с 20-ти - мяч улетел высоко на трибуны. У Бущана работы пока нет, хотя понервничать всё же приходится. Мы видим, что сейчас инициативой владеют австрийцы. Еще раз отметим, что украинцам и австрийцам совершенно нет надобности следить за ходом параллельного поединка, где играют голландцы и северные македонцы. В этой группе первая и последняя команда определились до последнего тура. Здесь же разыгрывается второе место, которое пока что остаётся за сборной Украины. Уже третий угловой в матче подали австрийцы сейчас с правого фланга. Алаба закрутил мяч в район линии вратарской площади, откуда в борьбе пробивал Драгович, но получилось несильно и неточно у экс-динамовца Киева. Сложно пока что украинцам что-то соорудить в комбинационном плане. Австрийцы куда лучше двигаются, забирая все подборы в центральной зоне. Пока что австрийцам удаётся контролировать ситуацию в центре поля. Украинцам при таких раскладах приходится рассчитывать на быстрые и разящие контрвыпады на ворота номинальных гостей. Оба главных тренера не отходят от кромки поля. Явно взволнованы Андрей Шевченко и Франко Фода. По их лицам можно прочитать, что в этом матче никто не планирует играть на ничью. Постепенно выравнивается статистика матча по владению мячом. Украинцы, выждав стартовую активность австрийцев, начинают приниматься за дело. Посмотрим, насколько хороши будут позиционные атаки "жёлто-синих". Отбились украинцы после подачи корнера. Атака номинальных гостей пошла вторым темпом, острую диагональную подачу правой ногой вырезал Алаба, но Арнаутович и Драгович самую малость до мяча не добрались.



На 21 мин. во время подачи углового австрийцы открывают счет - 0:1:Кристоф Баумгартнер.

Количество угловых австрийцев всё же дало результат. После подачи с левого фланга в центр штрафной площади, Баумгартнер опередил Забарного, ногой пробив с лёту точно в цель. У Бущана среагировать на такой сильный удар шансов практически не было. Неприятное начало для украинской сборной, которая опускается на третье место в группе C. Австрийские болельщики на трибунах бухарестского стадиона начали празднования. Австрийцы немного ослабили высокий прессинг, но всё равно начинают встречать украинцев на центральной линии. Продвинуться вперёд команде Шевченко пока что не удаётся. Пошла жесткая мужская игра. Под давлением очень много обрезок допускают защитники украинцев сегодня. Такое ощущение, что у них просто дрожат ноги. Надо немного успокоиться. 0:7 - такова статистика по ударам по воротам на данный момент. В створ ворот австрийцы попали лишь однажды, но этого им достаточно, чтобы вести в счёте. Какими же нервными продолжают выглядеть украинцы в этом матче. Такого мандража не наблюдалось в матче первого тура с голландцами, не говоря уже о первом тайме поединка с македонцами, где команда Андрея Шевченко выглядела просто великолепно. Опасно! Шапаренко с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, и из-под защитника пробивал в дальний нижний угол - Бахманн парировал мяч, а Ярмоленко немного не успел сработать на добивании. Команде Украины не хватает движения и последнего паса. Украинцы дают свободно передвигатья игрокам Австрии в своей штрафной площадке, очень много пространства оставляют австрийцам. Какая-то зажатость у игроков сборной Украины, а австрийцы хороши в отборе мяча, поэтому украинцы плохо открываются под мяч-Зинченко в центре поля растерялся с мячом. Слишком долго он думал над дальнейшими действиями, пока три соперника не окружили его, и не обезмячили. Опасно! Лаймер получил мяч на левом углу штрафной площади соперника, легко обыграл Караваева, после чего прицельно пробивал в дальний угол, но Бущан в броске кулаком отбил мяч на угловой. Австрийцы быстрее, а украинцы не могут справиться со своими нервами, постоянно теряют мяч, не завязывается у них комбинационное движение. Первый тайм окончен! Украинцы горят в дуэли с австрийцами с минимальным счётом. Перерыв!



Во 2-ом тайме одну замену в перерыве матча совершил Андрей Шевченко, бросив в бой Виктора Цыганкова вместо Руслана Малиновского. Сборная Украины пытается изменить ход встречи. Украинцы выглядят тяжеловато, продолжает страдать отбор мяча, много ошибок в передачах. Австрийцы жестко держат игроков украины, давление не ослабевает ни на секунду. Недовольны явно украинские болельщики на трибунах Национального стадиона в Бухаресте. Слышится оглушительный свист с секторов, которые окрашены в жёлто-синие цвета. Ужасно разыграли корнер накоротке подопечные Андрея Шевченко, выпустив мяч за лицевую линию. Ещё и Зинченко получил небольшое повреждение. Продолжает мяч чуть лучше держаться в ногах австрийских футболистов. Ничего не меняется после перерыва. А жаль. В параллельном матче голландцы уже громят македонцев со счётом 3:0. Так что "оранжевые", как и итальянцы, завершают групповой этап с максимальным количеством очков. 18 - 3 соотношение ударов по воротам в пользу австрийцев по состоянию на 66 мин. Опасно! Едва новый автогол не случился на турнире. После подачи в центр по своим воротам головой пробивал Лаймер, но Бахманн среагировал и потащил мяч на угловой. Теперь уже сами украинцы принялись катать мяч в середине поля, не особо усердствуя в продвижении вперёд. Время продолжает уходить. Австрийские фаны радуются и поют на трибунах. Нельзя сказать, что Украина кардинально перестраивается и будет идти ва-банк. Позицию левого защитника сейчас занял Зинченко, и "жёлто-синие" продолжают защищаться. Матч завершен: австрийцы занимают 2 место в группе и выходят на итальянцев, сборная Украины остается на 3 месте, ее перспективы пока до конца не ясны.

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