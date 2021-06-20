Швейцария идет дальше, обыграв Турцию 3:1

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20 июня 2021, 21:41 Борис Омельченко

Фото: Гранио Джака, GETTY IMAGES

Из двух матчей воскресного вечера мы остановились естественно на этом. Сборная Италии обеспечила выход в плей-офф уже после двух матчей, разгромив турков и швейцарцев. На чемпионате Европы Швейцария пока не впечатляет, набрав лишь один балл по итогу двух стартовых туров квартета “A”. Однако шансы на выход в плей-офф еще есть, для этого нужно обыгрывать сборную Турции в заключительном матче группового этапа. Учитывая то, как турки проявляют себя на Евро, задача выглядит вполне выполнимой.



Правда, Турции тоже во что бы то ни стало нужно набирать три очка. Даже в таком случае она себе ничего не гарантирует, но появятся некоторые шансы на выход в плей-офф с третьего места. И тем, и другим нужна только победа, это означает лишь то, что мы можем рассчитывать на яркий во всех отношениях матч.



Ориентировочные составы на матч Швейцария - Турция:



Швейцария (3-4-1-2): Мвого - Аканжи, Шер, Эльведи - Родригес, Джака, Фройлер, Мбабу - Шакири - Эмболо, Сеферович.



Не сыграют: Зоммер.



Турция (4-1-4-1): Чакыр - Мюлдюр, Сеюнджю, Айхан, Челик - Йокушлу - Ундер, Туфан, Чалханоглу, Караман — Йылмаз.



Стали известны последние детали расстановки игроков. Сборная Швейцарии решила сыграть с Сеферовичем и Эмболо в атаке, в то время как тренерский штаб турецкой сборной выдвинул на острие опытного Йилмаза.



Матч начался, как аналитики и предполагали - сборная Швецарии с первых минут стала оказывать невероятное давление на своего оппонента. Это и понятно если учесть, что Швецарии надо не просто выигрывать, а с крупным счетом. Турки - это почти всегда ужасные проблемы в обороне, и этот Евро исключением не стал. Как с итальянцами, так и с Уэльсом банда Гюнеша допускала массу позиционных и индивидуальных ошибок. Сомневаемся, что в этот раз что-то кардинально изменится в лучшую сторону, а швейцарцы умеют наказывать. Йилмаз зарабатывает первый угловой в матче - форвард "Лилля" с правой ноги закрутил снаряд со средней дистанции, однако мяч угодил в голову Аканджи.



На 6 мин. случился первый гол в матче: 1-0! Сеферович! Эмболо зацепился за мяч в штрафной и откатил Сеферовичу, тот сделал отскок в сторону Цубера, и экс-хавбек ЦСКА снабдил форварда "Бенфики" обратной передачей. Сеферович, не сближаясь со штрафной площадью, элегантно уложил мяч в угол! Эмболо выполнил прострел в направлении Сеферовича, но второй бомбардир чемпионата Португалии (22 гола) в сезоне 2020/21 не успел подлететь к снаряду в свободную зону. Швейцарцы на волне успеха чаще контролируют мяч - Цубер под давлением вернул мяч Родригесу, и защитник "Торино" вернул его Стивену. Швейцарец не смог выполнить прицельный навес в сторону Шакири. Шакири распустил руки - экс-игрок "Интера" прихватил за футболку Юндера, и турок заработал очередной штрафной, однако "красно-белые" решили его разыграть. Опасно! Йилмаз на третьей скорости выскочил на рандеву с Зоммером, однако не смог укротить снаряд возле лицевой линии. Йилмаз на этом чемпионате Европы проваливается по всем статьям. Опасно! Пробил с близкого расстояния Мюлдюр, однако Зоммер снова показал чудеса реакции, и вынес мяч кулаками. Не могут турки забить первый мяч на Евро-2020. Не прошёл разрезающий пас Шакири в сторону Сеферовича, который открывался из-за спины Демирала. Шакири пытался сыграть красиво, но перехватил мяч Сёюнджю.



На 26 мин. швейцарцы увеличивают счет до - 2:0: Шакири! Миниатюрный хавбек зарядил с правой ноги с центра линии штрафной - мяч полетел по банановой дуге и залетел в уголок ворот Чакыра. А голевую передачу отдал Сеферович. Опасно! Что за разрывы в обороне сборной Турции! Шакири пролетел половину поля с мячом в ногах, оставил позади себя хвалёного Сёюнджю и пробил в пределах штрафной - Чакыр спас кончиками пальцев. Челик выдал неплохой навес в сторону Йилмаза, но Зоммер сыграл на выходе и вынес снаряд на безопасное расстояние. Не везёт сегодня Йилмазу, которого редко "кормят" подачами. Сеферович, цепляясь за мяч, ставил корпус Демиралу - турецкий защитник не позволил Харису пробить и выдавил его за пределы штрафной площади Чакыра. Йилмазу надоела импотентность турецкой сборной в атаке, и возрастной форвард сместился в зону вингера, чтобы выполнить передачу в район пенальти. Йилмаза сбил Фройлер в непосредственной близости от линии штрафной, однако судья не разглядел здесь нарушения правил. Мозг "Аталанты" тут же помог турку подняться. Первый тайм завершен, причем по плану сборной Швейцарии.



Начинается второй тайм! Если я не ошибаюсь, нет ни единой замены ни у швейцарской сборной, ни у турецкой дружины. Эмболо полетел по флангу, явно проигрывая Сёюнджю дистанцию, но швейцарца стоит похвалить за правильный настрой - да, турок оказался первым на мяче, но Брель не выключился из игры. Опасно! Цубер сегодня буквально разрывает сборную Турции! Вошёл швейцарец в штрафную площадь и пробил с близкого расстояния - Чакыр на месте. Опасно! Эмболо откликнулся на передачу в свободной зоне, сместился в штрафную и пробил - Чакыр пальцами достал мяч, переведя его за пределы поля. Видмер снабдил мячом Шакири в пяти метрах от бровки, "маленький Генерал" отдал снаряд Цуберу, и на этом потенциально опасная атака (4 в 4) швейцарцев завершилась. Ух, какой момент! Шакири пробил с небольшого разворота после классной позиционной атаки швейцарцев, но мяч предательски проскочил мимо левой штанги.



На 62 мин. турки сравняли один мяч - 2:1: Кавечи! С дальней дистанции Кавечи, невзирая на давление со стороны Родригеса, пробил обводящим ударом - снаряд заскочил прямо в угол ворот Зоммера! Состоялась замена в составе сборной Турции - чемпион Франции в составе "Лилля" Язиджи вышел вместо Чалханоглу. Турки примерно минуту наседали на ворота Зоммера, однако ничего интересного не произошло - куча передач поперёк, много движений, но толку нет.



На 68 мин. швейцарцы увеличивают свой счет 3:1: и опять Шакири! Как же хорош сегодня игрок "Ливерпуля". Открылся хавбек в штрафной площади и пробил в угол ворот - Чакыр пытался накрыть этот удар, но немного запоздал. Опасно! Джака со штрафной точки роскошно пробил в штангу, однако не смог Эмболо грамотно распорядиться мячом во вратарской. Не было офсайда у игрока "часовщиков". Центр поля просто отсутствует, дыра через которую пролетают игроки сборной Швецарии. Последовал классный навес в сторону Йилмаза от углового флажка, и форвард "Лилля" пробил прицельно - мяч пролетел рядом со штангой, но Зоммер всё контролировал. Опасно! Мюлдюр нанёс очередной опасный удар - снаряд пришёлся прямо в Зоммера, который сложился в струнку и не позволил турку отличиться. Спешу сообщить, что в параллельном матче группы А итальянцы ведут со счётом 1:0 - единственный гол забил хавбек "Аталанты" Пессина. Уэльс остался в меньшинстве - удалён Ампаду. Звучит финальный свисток арбитра, матч завершен уверенной победой сборной Швецарии, они заслуженно идут дальше. Отметим безобразную игру турков практически во всех опциях, особенно в средней линии и на флангах.

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