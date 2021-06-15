Челябинским футболистам предстоит решающий матч сезона
15 июня 2021, 11:04 Татьяна Михайлова
Игра пройдет сегодня вечером на стадионе «Центральный».
15 июня, в рамках заключительного тура текущего сезона в Профессиональной футбольной лиге (четвертая группа), футбольному клубу «Челябинск» предстоит встреча с «Волной» из Нижегородской области.
До этого в сезоне 2020-2021 команды лишь раз, в первом туре. Тогда матч закончился со счетом 0:1 в пользу нижегородцев.
Сейчас, в случае выигрыша, южноуральские спортсмены смогут претендовать на бронзу Первенства ПФЛ. Напомним, что последние семь матчей были победными для клуба «Челябинск», так что у команды есть все шансы войти в тройку сильнейших сборных группы.
Болельщики смогут поддержать команду на завершающем матче, он начнется в 17 часов. Место — челябинский стадион «Центральный».
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