Футбольный клуб «Челябинск» выиграл седьмой матч подряд

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11 июня 2021, 18:37 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

На этот раз южноуральцы одержали победу над «Волгой» из Ульяновска.

Вчера состоялся очередной тур Олимпа первенства России по футболу в четвертой группе Профессиональной футбольной лиги. Челябинский клуб провел выездной матч с ульяновской «Волгой». Южноуралец Марат Шайморданов забил гол на 20-й минуте встречи, и это попадание стало единственным за всю игру. Итог матча — 1:0 в пользу «Челябинска».

«Считаю, что ребята выполнили установку на игру, — прокомментировал результат главный тренер команды Михаил Сальников. — Мы грамотно провели первый тайм, добились преимущества. Затем играли с хорошими контратаками. Поздравляю с победой спортсменов и болельщиков! Она очень важна для нас».

Эта победа стала для челябинцев седьмой подряд в рамках текущих соревнований. Сейчас клуб занимает третью строчку турнирной таблицы, а значит, у южнуральцев есть серьезные шансы занять место на пьедестале.

Финальный матч состоится уже скоро — в следующий вторник, 15 июня. Соперником «Челябинска» будет «Волна» из Нижегородской области. Болельщики смогут поддержать любимую команду в решающем бою, он пройдет в Челябинске, на стадионе «Центральном», начало игры в 17 часов.

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