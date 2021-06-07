Озвучены самые высокие зарплаты футбольных тренеров

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7 июня 2021, 10:47

На 11 июня запланировано начало Чемпионата Европы по футболу. Организация спортивных шоу стала очень прибыльным делом, доказательством тому являются размеры зарплат тренеров сборных команд.



По мнению экспертов, первую строчку в настоящее время занимает Йоахим Лев – тренер сборной ФРГ. Размер его годового гонорара составлял 4,7 миллиона евро. Однако в ближайшее время его место может занять Ханси Флик. Являясь руководителем знаменитой «Баварии», он получал порядка 8 миллионов евро в год.



На шестом месте находится Фернанду Сантуш – португальский тренер. Его годовой доход составляет порядка 2,2 миллиона евро. Ниже находится Манчини Роберто. Он согласился на более низкую зарплату ради сборной Италии. В «Зените» он получал около 4,5 миллиона евро.



Одним из самых высокооплачиваемых тренеров на Чемпионате Европы считается Станислав Черкесов. Высокий размер его гонорара объясняется тем, что в случае проигрыша, он имеет шансы остаться без работы в течение длительного периода времени.



Нигде нет точных данных по доходам Франка Де Бура, который возглавил сборную Нидерландов. В голландских СМИ указывали, что он зарабатывает порядка 2 миллионов евро, при этом в ряде источников цифра больше в полтора раза.



Тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски зарабатывает меньше всех. Размер его годовой зарплаты составляет 0,9 миллиона евро.





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