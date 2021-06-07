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Озвучены самые высокие зарплаты футбольных тренеров

, 10:47

Озвучены самые высокие зарплаты футбольных тренеров

На 11 июня запланировано начало Чемпионата Европы по футболу. Организация спортивных шоу стала очень прибыльным делом, доказательством тому являются размеры зарплат тренеров сборных команд.

По мнению экспертов, первую строчку в настоящее время занимает Йоахим Лев – тренер сборной ФРГ. Размер его годового гонорара составлял 4,7 миллиона евро. Однако в ближайшее время его место может занять Ханси Флик. Являясь руководителем знаменитой «Баварии», он получал порядка 8 миллионов евро в год.

На шестом месте находится Фернанду Сантуш – португальский тренер. Его годовой доход составляет порядка 2,2 миллиона евро. Ниже находится Манчини Роберто. Он согласился на более низкую зарплату ради сборной Италии. В «Зените» он получал около 4,5 миллиона евро.

Одним из самых высокооплачиваемых тренеров на Чемпионате Европы считается Станислав Черкесов. Высокий размер его гонорара объясняется тем, что в случае проигрыша, он имеет шансы остаться без работы в течение длительного периода времени.

Нигде нет точных данных по доходам Франка Де Бура, который возглавил сборную Нидерландов. В голландских СМИ указывали, что он зарабатывает порядка 2 миллионов евро, при этом в ряде источников цифра больше в полтора раза.

Тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски зарабатывает меньше всех. Размер его годовой зарплаты составляет 0,9 миллиона евро.

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