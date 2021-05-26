«Барселону», «Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов

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26 мая 2021, 14:17 Источник: sports.ru

Фото: pixabay.com

УЕФА открывает дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Следующий розыгрыш Лиги чемпионов может пройти без этих топ-клубов Европы. Официальной причиной возможного отказа называется их участие в проекте Суперлиги.



Известно, что президент УЕФА Александер Чеферин ранее предлагал исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на целых два года после финала Лиги чемпионов, который пройдет 29 мая.



«Две недели назад я сказал на конгрессе УЕФА: нужно быть сильными, чтобы признать ошибку. Эти клубы (9 отстранившихся от Суперлиги) именно так и поступили. Принимая свои обязательства и готовность исправить ошибки, УЕФА хочет оставить эту главу позади и двигаться вперед в позитивном ключе.



Меры, о которых объявили сегодня, достаточно серьезные, но УЕФА не оставит себе деньги, которые получит от штрафов. Средства будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию.



Эти клубы быстро осознали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать свое раскаяние и приверженность европейскому футболу.



Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в так называемой Суперлиге («Реал», «Барса», «Юве»), и УЕФА будет разбираться с этими клубами в дальнейшем», – отметил президент УЕФА.



СМИ сообщают о возможном несовпадении позиций УЕФА и ФИФА по этому вопросу. В начале мая президент ФИФА Джанни Инфантино от лица своей организации осуждал вступление топ-клубов в Суперлигу, но выступал за диалог, а не за жесткое наказание.



«Когда речь идет о футболе, мы не должны говорить о войне. Особенно в такое время, когда весь мир столкнулся с пандемией. Даже в самых деликатных ситуациях я за диалог, а не за конфликты. Лидер обязан спросить себя, почему все произошло, и исходя из этого, ему необходимо слушать и разговаривать со всеми, особенно с болельщиками, потому что они являются сердцем футбола», - заявлял Инфантино.



Стоит отметить, что несовпадение позиций ФИФА и УЕФА может рано или поздно привести к серьезному кризису не только в европейском, но и мировом футболе.





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