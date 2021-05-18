Финал Лиги Чемпионов уже скоро: статистика и прогнозы

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18 мая 2021, 16:07 Екатерина Соловьева

Фото: cоцсети

29 мая в 22:00 состоится одно из главных футбольных событий года – финал Лиги Чемпионов. Нас ждет английское противостояние: «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Матч пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. Заглянем в историю команд и рассмотрим их шансы.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Горожане находятся в сумасшедшей форме, команда Пепа Гвардиолы стоит на пороге уникального достижения — четыре выигранных трофея по итогам сезона. Они уже стали чемпионами Премьер-лиги, теперь их главная цель выиграть финал Лиги Чемпионов.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в 1/8 финала была пройдена достаточно легко (два раза по 2:0) а вот с их дортмундскими одноклубниками пришлось посложнее, но все же победа (общий счет - 4:2). На стадии полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уверенно обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счётом 4:1.

Челси

Для «Челси» этот финал станет уже 3 в истории, и команда будет бороться за шанс получить 2 трофей Лиги Чемпионов. Единственную победу синим принесла серия пенальти в 2012 году – тогда они одолели «Баварию».

Путь «Челси» в розыгрыше Лиги Чемпионов 2020-2021 не назвать тернистым. Легкий выход из группы, удачная жеребьёвка – и вот команда Томаса Тухеля в финале. В первом матче плей-офф «Челси», только что сменивший главного тренера, начисто обыграл мадридский «Атлетико» (1:0 и 2:0). «Порту» в четвертьфинале был пройден весьма уверенно: 2:0 на выезде и 0:1 дома. А в полуфинале «Челси» преподал мастер-класс, страшно представить, самому мадридскому «Реалу» (общий счет – 3:1).

Статистика

Так как оба клуба выступают в АПЛ, матчи между ними не редкость. Последний раз «Манчестер Сити» и «Челси» встречались на поле 8 мая в рамках 35-го тура АПЛ. Тогда команды, особенно МС, провели ротацию, не выпустив реально боевые основы, и в итоге, победу со счётом 2:1 одержали «синие». Также, клубы играли между собой 17 апреля в 1/2 Кубка Англии, и снова победу вырвала команда Томаса Тухеля.

Прогнозы

Несмотря на приведенную статистику, «Манчестер Сити» безусловный фаворит финала ЛЧ. В этом сезоне горожане отлично играют во всех линиях, особенно в защите, которая с приходом Рубена Диаша стала очень надёжной. Команда Гвардиолы не будет обострять с первых минут, а постарается сыграть осторожно, так как цена ошибки очень высока. Однако «Челси» — команда тоже не из простых. Линия обороны у них работает безупречно, но при этом существуют проблемы с реализацией.

Это будет не простой финал, а «битва тактик», где каждая из сторон максимальное внимание уделит собственной обороне. При таком раскладе много забитых голов поклонники футбола, скорее всего, не увидят, не исключены овертаймы и серия пенальти. Но без сомнений, финал будет зрелищным. Смотрите и болейте за свои команды!

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