Яркий финиш и​ главные итоги чемпионата России-2020/21

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

18 мая 2021, 11:35 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО Источник: rsport.ria.ru

Спорт-Экспресс

Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд. Команда Сергея Семака начала сезон с четырех побед подряд, впервые оступившись в матче с московским "Динамо" в пятом туре (0:1). Далее были ничьи со столичными "Локомотивом" и "Спартаком", а также екатеринбургским "Уралом", однако это не помешало "Зениту" сохранить лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У команды Семака были еще два поражения - оба от казанского "Рубина" с одинаковым счетом 1:2. В остальном "Зенит" не дал усомниться в том, что он на голову сильнее своих конкурентов, и по праву стал чемпионом страны.

Команда из Петербурга забила больше всех в РПЛ (76 голов) благодаря наличию яркой пары форвардов - Артема Дзюбы и Сердара Азмуна: Артем отметился 20 голами и стал лучшим бомбардиром лиги, тогда как Азмун отличился 19 раз. Эти нападающие показывают стабильную результативность, в сезоне-2019/20. Оборона "Зенита" тоже показала высокий класс, став самой надежной в первенстве: чемпионы пропустили 26 голов.

Компанию "Зениту" в Лиге чемпионов составит московский "Спартак" (57 очков). "Красно-белые" провели достаточно цельный и стабильный сезон, за исключением трех поражений подряд зимой. В концовке чемпионата "Спартак" уступил "Локомотиву" и мог упустить серебряные медали, однако железнодорожники сначала уступили "Зениту" (1:6), а затем не смогли обыграть столичное "Динамо" (0:0) и пропустили вперед "красно-белых". "Спартак" победил тульский "Арсенал", подмосковные "Химки" (оба матча - 2:1), сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (2:2) в последнем туре и завоевал серебряные медали. Таким образом, "Спартак" вступит в борьбу в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, матчи которого пройдут в начале августа. Командой будет руководить уже другой тренер: Доменико Тедеско еще зимой принял решение покинуть Россию по окончании сезона.

Бронзу завоевали футболисты "Локомотива" (56), и, учитывая завоеванный Кубок России, этот сезон можно признать для железнодорожников и их главного тренера Марко Николича успешным. Осенью ходили упорные слухи об увольнении сербского специалиста, так как команда не смогла выйти в плей-офф еврокубков и завершила осенний отрезок на восьмом месте в РПЛ. Однако Николич пока остался на своем посту, а Василия Кикнадзе на посту гендиректора заменил Владимир Леонченко.

Попутно сменился и состав совета директоров клуба, который возглавил Александр Плутник. После плодотворных зимних сборов "Локомотив" предстал совсем другой командой, выдав восьмиматчевую победную серию в чемпионате, что позволило "красно-зеленым" оказаться среди лидеров турнирной таблицы. Осенью "Локомотив" начнет борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

В новом еврокубке - Лиге конференций - Россию представят казанский "Рубин" и "Сочи" (по 53 балла), которые начнут выступление в турнире с квалификационного раунда. Оба клуба стали открытием сезона и до последнего рассчитывали на медали первенства. Имея не самые сильные составы, команды смогли провести чемпионат без очевидных провальных серий. Большая заслуга принадлежит главным тренерам - Леониду Слуцкому ("Рубин") и Владимиру Федотову ("Сочи").

Лига конференций – третий турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который должен разгрузить первые два от команд из небольших чемпионатов (Ирландии, Венгрии или Болгарии), а традиционным аутсайдерам ЛЧ и ЛЕ – создать более конкурентную среду с шансами на успех. Ни одна команда не попадает в групповой этап Лиги конференций автоматом. Все должны пройти от одного до четырех раундов квалификации, которая разделена на два пути: чемпионский и нечемпионский.

ЦСКА не​ смог подняться в​ топ-5 и​ потеснить «Рубин» или «Сочи»​ — для этого нужно было победить «Динамо» на​ его поле и​ дождаться поражения одного из​ конкурентов. Красно-синие повели после гола Тикнизяна, но​ остались ни​ с​ чем после дубля Грулева и​ красивого гола Захаряна в​ ворота Акинфеева. Армейцы уступили (2:3) и​ при равенстве очков с​ бело-голубыми (по​ 50) остались шестыми за​ счет личных встреч (в​ первом круге​ — 3:1). Победитель первого круга допустил очередной спад еще осенью и​ продолжил валиться весной, в​ итоге проиграл всем конкурентам и​ не​ изменил ситуацию после замены Виктора Гончаренко на Ивицу Олича.

В​ последний раз ЦСКА не​ участвовал в​ еврокубках в​ сезоне-2001/02 после того, как финишировал восьмым в​ чемпионате России-2000. В​ начале 2001 года президентом армейского клуба стал Евгений Гинер, с​ тех пор до​ этого сезона красно-синие неизменно выходили в​ Европу.

Сезон назад Российский футбольный союз (РФС) уже принимал решение об отмене стыковых матчей между клубами РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за пандемии коронавируса. В этом году история повторилась, только контекст уже был другим. Успешно выступавшие в ФНЛ "Оренбург" и владикавказская "Алания" не получили лицензию для выступления в высшем дивизионе.

Суть претензий к "Оренбургу" заключается в невыполнении обязательств по исправлению недостатков на домашнем стадионе. В клубе с ними не согласны и готовы идти за правдой в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Решение РФС исключило необходимость проведения стыковых матчей. Таким образом, РПЛ покидают "Тамбов" и волгоградский "Ротор", их место займут самарские "Крылья Советов" и "Нижний Новгород" (3-е место в ФНЛ). Прописку в РПЛ без "стыков" сохранили "Уфа" и "Арсенал".

Красной нитью сквозь сезон прошла история с финансовыми проблемами тамбовского клуба. Уже к зимнему перерыву стало ясно, что многие футболисты покинут команду, а клуб, так и не сумевший найти деньги на реконструкцию домашней арены, вообще прекратит свое существование. РФС и РПЛ поспособствовали тому, чтобы "Тамбов" доиграл чемпионат, однако команда, укомплектованная, что называется, на коленке, за несколько дней до возобновления чемпионата, проиграла все оставшиеся матчи и бесславно завершила свою историю. В итоге, за два сезона, проведенные в РПЛ, "Тамбов" ни разу не сыграл в родном городе.

Прошедший сезон ознаменовался огромным количеством судейских скандалов. Каждую неделю, после отчетного тура, экспертно-судейская комиссия РФС вынуждена была рассматривать целый ряд обращений от клубов, недовольных качеством работы рефери. Начало всему положил скандал, разразившийся после матча первого тура "Спартак" - "Сочи" (2:2), по итогам которого владелец "красно-белых" Леонид Федун, разъяренный работой судьи Василия Казарцева, пригрозил снять команду с чемпионата. Однако этого не случилось, а ком скандалов только нарастал. Позднее из-за судейства сняться намеревалась "Уфа", громко высказывались о проблемах в работе рефери в поле и на системе видеопомощи арбитрам (VAR) представители практически всех клубов лиги.

РФС реагировал оперативно, стараясь объяснять все спорные моменты, а также принимая жесткие кадровые решения. Так Казарцев за ошибки в матче "Спартак" - "Сочи" был освобожден от работы на неопределенное время, однако вернулся к обслуживанию матчей РПЛ в октябре. Работавший в том матче на VAR Алексей Еськов больше к работе не привлекался и позднее завершил карьеру. Решение об отстранении до конца 2020 года было принято по Владиславу Безбородову и Михаилу Вилкову, но уже весной глава ЭСК РФС Ашот Хачатурянц окончательно отстранил Вилкова "в связи с утратой доверия". В настоящее время проводится служебная проверка в отношении арбитра Станислава Васильева. За жесткую позицию и принципиальность Хачатурянц получил слова благодарности и поддержки ряда клубов РПЛ.

Новый сезон начнется 17 или 18 июля матчем за Суперкубок России, в котором встретятся "Зенит" и "Локомотив". Подготовка к матчу за Суперкубок, не исключено, пройдет за рубежом. Это связано с тем, что несколько национальных федераций, участниц Евро-2020, ведут переговоры об использовании «Газпром»-тренировочного центра и спорткомплекса Академии для подготовки к матчам чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Прошедший чемпионат наглядно показал, что пора многое всерьез менять в​ организации процесса в​ премьер-лиге. Оттого и​ жесткость клубов, лиги и​ президента РФС в​ вопросе лицензирования «Оренбурга», «Алании» и​ других.

«Тамбов»​ — несмываемое пятно на​ репутации турнира. И​ сколько их​ уже было, таких пятен. Поэтому и​ ужесточены требования к​ лицензированию. Другое дело, что это надо было сделать даже не​ вчера, а​ позавчера. Если не​ знали как, спросили​ бы, допустим, у​ Николая Толстых, в​ 90-е годы в​ должности президента ПФЛ делавшего это каленым железом. Клубы выли, но​ подчинялись.

Может, теперь железная рука нуждается в​ бархатной перчатке, но​ суть должна быть та​ же. Чтобы мы​ не​ хохотали взахлеб, когда слышим о​ том, что «Россия​ — флагман мирового футбола».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости