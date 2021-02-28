«Спартак» уступил «Рубину» - 0:2

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28 февраля 2021, 16:29 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

Фото из открытых источников

Сегодня, в воскресенье, 28 февраля на стадионе Открытие Арена (Москва) состоялась встреча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Арбитр матча - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на 3-м месте турнирной таблицы с отставанием от лидера в 6 очков. Отметим, что это лучший результат «Спартака» после 19 туров чемпионата с сезона-2016/17. На своем поле команда не проиграла в 8 из 9 матчей в текущем розыгрыше РПЛ (5 побед, 3 ничьи). При этом «Спартак» пропускал как минимум 1 мяч в 78% домашних матчей в этом сезоне Премьер-лиги. В очных поединках в чемпионате москвичи не проиграли «Рубину» в 13 последних встречах (8 побед, 5 ничьих).

Казанцы в 3 из 4 последних матчей в РПЛ не пропустили ни одного гола. На паузу «Рубин» ушел на 9-м месте турнирной таблицы с 28 набранными очками. Казанцы забивали как минимум 1 гол в 80% выездных матчей в этом сезоне РПЛ. При этом «Рубин» не выиграл в 3 из 4 предыдущих гостевых встреч в чемпионате (1 ничья, 2 поражения). А у «Спартака» на его домашнем стадионе в Премьер-лиге команда и вовсе не выигрывала с июля 2010 года.

Игра началась с позиционных атак хозяев поля, они пока больше владеют мячом, спокойно перекатывают его на своей половине футболисты "Спартака". Начало встречи, безусловно, осталось за игроками в красно-белой форме. Кварацхелию продолжают валить на газон игроки "Спартака". Сейчас против него снова Зобнин правила нарушил. Было очень опасно.

Игра разбилась на эпизоды, после каждого соприкосновения игроков в позиционной борьбе звучит свисток арбитра. Игра в целом равная, но много желтых карточек, их больше чем опасных моментов у ворот соперников. Борьба идет либо в центре поля, либо в позиционном плане: вязкий, плотный, жесткий футбол. В зрительном отношении такое видеть грустно.

Пытается "Спартак" сейчас завестись и завести трибуны, но далеко не все получается у москвичей в эти минуты встречи. 37 мин. отыграли соперники на футбольном поле уже, но по-настоящему опасных моментов в этой встрече мы пока не увидели. Не хватает яркости в движении и создании красивых комбинационных моментов. Зобнин с правого фланга прострелил мяч на Соболева. Тот выполнил удар, но мяч не пересек "ленточку" ворот казанцев. Уремович выбил головой сферу на угловой. Завершается постепенно первый тайм нашего поединка. Макаров в очередной атаке "Рубина" нанес выстрел в дальний угол ворот "Спартака". Максименко в броске перевел мяч на угловой. На добавленной 47 мин. за удар соперника по ноге Зобнина удалили с поля, спартаковцы остались с 9-ю полевыми игроками. Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло — 0:0, но теперь "Рубин" будет играть в большинстве.

Во 2-ом тайме Крал в перерыве вместо Хедрикса появился на поле в составе "Спартака". Посмотрим, что ему удастся показать на футбольном поле. Пять минут отыграли соперники во втором тайме. Пока что соперники действуют очень спокойно, перекатывая сферу в районе центрального круга. Болельщики "Спартака" продолжают гнать свою команду вперед, но получается у "красно-белых" далеко не все.​

На 54 мин. Деспотович открыл счет - 0:1: Кварацхелия выполнил передачу на Деспотовича, который ворвался в чужую штрафную, воспользовавшись "коридором", и направил мяч под левую штангу. Промес пока незаметен на поле. В принципе, несколько прорывов по флангу мы увидели от голландца, но не более того. Слуцкий, несмотря на счет, который горит на табло, продолжает раскачиваться в кресле. Волнению наставника "Рубина" нет предела. Продолжает "Рубин" владеть мячом на футбольном поле. Казанский коллектив близок к тому, чтобы сегодня набрать три очка. На 71 мин. за вторую желтую удален в команде «Рубина» Оливер Абильдор, команды теперь играют в разных составах. Гол забивает Соболев, но арбитры определяют у игрока "Спартака" положение "вне игры". Вполне вероятно, что будут судьи просматривать этот эпизод. Психанул, так психанул! Сразу же пнул мяч в небеса Соболев, услышав первоначальное решение рефери мяч не засчитывать. Просмотревшие "ВАР" ассистенты также обнаружили "вне игры". Продолжают удерживать свои ворота в неприкосновенности футболисты "Рубина". У Мусаева уже сводит ноги. Как мне кажется, 5-6 минут рефери добавит у нас.

На 89 мин. Джордже Деспотович делает дубль - 0:2: Хвича с линии штрафной нанес удар по воротам соперника. Мяч сумел отбить в сторону Максименко, а набежавший на игровой снаряд Джордже спокойно переправил сферу в сетку. Вот так, друзья! Получается, что берет реванш "Рубин" у "Спартака". Напомню, в первом круге в Казани спартаковцы выиграли у оппонента со счетом 2:0. Матч завершен, «Рубин» побеждает и набирает 31 очко.