«Зенит» - «Ростов» - ничья 2:2

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27 февраля 2021, 18:57 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

Сегодня, в субботу, 27 февраля на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». Арбитр матча - Алексей Матюнин (Москва).

Зенитовцы ушли на паузу в статусе лидера турнирной таблицы с отрывом в 4 очка от ближайшего преследователя. Отметим, что под руководством Сергея Семака «Зенит» всегда начинал весеннюю часть чемпионата на 1-м месте таблицы и в итоге становился чемпионом РПЛ. Питерцы и в этом сезоне остаются главными претендентами на победу в Премьер-лиге.

«Ростов» ушел на паузу на 5-м месте турнирной таблицы. Отметим, что команда является одной из лучших по выступлениям на выезде в текущем чемпионате: по набранным очкам в гостях лидируют «Ростов» и ЦСКА (по 19 баллов). Кроме того, подопечные Валерия Карпина забивали в 80% выездных матчей в этом розыгрыше РПЛ. Тем не менее, с «Зенитом» ростовчане выступают неудачно, особенно на стадионе питерцев. С августа 2004 года «Ростов» лишь раз обыгрывал «Зенит» в РПЛ на его стадионе, это было в 2013 году.

Игра началась в быстром темпе, много передач и позиционной игры. В разрез отдавал Оздоев на ход Венделу, но тот не смог оторваться от Осипенко и потерял мяч. Прорывался Азмун по флангу и отдал на ход Кузяеву, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.

С левого фланга Вендел навесил на линию вратарской, но здесь Песьяков вынес сферу кулаком на угловой. С углового навесил Кузяев на дальнюю штангу, где пробил головой Оздоев, но точно в руки Песьякову полетел мяч. Ошибся на выходе Песьяков, позволив пробить головой Азмуну, но голкипера подстраховали защитники, и не пустили мяч в ворота.

Пробивал по воротам теперь уже Кузяев с линии штрафной площади, но мяч угодил точно в корпус Осипенко. Тонким пасом Азмун нашел в штрафной соперника Вендела, но удар последнего накрыл в подкате Козлов. Зенитовцы больше владеют мячом, но допускают много ошибок в передачах, особенно при вхождении в штрафную «Ростова». У питерских игроков моментов для голевого завершения значительно больше, у ростовчан таких моментов пока вообще не было. Зенитовцы плотно закрыли ростовчан в их штрафной, середина поля контролируется хозяевами. Выскочил один на один с голкипером Азмун, обыграл Песьякова, но не стал бить с острого угла, а отдал поперек на Дзюбу, но тот не смог замкнуть на дальней штанге. Ростовчане много закрывают ударов хозяев. На 32 мин. первая опасная атака «Ростова», но Кержаков справился. Зенитовцы оказывают давление на ростовчан, но завершающего удара не получается.

На 44 мин. после попадания мяча в Соу и серии рикошетов ростовчане открывают счет - 0:1: после навеса от Махатадзе пробил головой на дальней штанге Полоз. Отбил перед собой Кержаков, но угодил мяч точно в корпус Соу, от которого полетел в сетку, после серии рикошетов от Кержакова и Ловрена. Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей.

Во 2-ом тайме зенитовцы пошли в атаку, убегал на ворота соперника Азмун, но перед линией штрафной его сбил Осипенко. Судья без раздумий показал красную карточку, в итоге игрока «Ростова» удалили с поля. Со штрафного пробил низом в дальний угол Ловрен, но мяч, пролетев стенку, оказался в руках Песьякова. Зенитовцы увеличивают давление на ворота гостей, но выстроить голевую комбинацию не удается, всей командой ростовчане ушли в глубоко эшелонированную оборону и игрокам «Зенита» стало сложней подобраться к воротам Песьякова. Отличным пасом Азмун вывел в штрафную Оздоева, который сбросил под удар Дзюбе, но тот в ближнем бою не сумел переиграть Песьякова. Пауза в матче. Норманн оказался на газоне, держась за ногу. Похоже, не сможет продолжить он игру. Три замены делает «Ростов», вместо Норманна, Алмквиста и Полоза на поле появились Байрамян, Тугарев и Жигович.

На 73 мин. Поярков делает автогол в собственные ворота - 1:1: протащил мяч по флангу Дуглас и подал на дальнюю штангу. Не дотянулся головой до мяча Азмун, но сфера угодила в ногу Пояркову, от которой влетела точно в нижний угол.

На 79 мин. Далер Кузяев увеличивает счет - 2:1: прорвался по флангу Азмун после быстрого розыгрыша штрафного и отдал в центр, где Дзюба скинул на Кузяева, который на силу пробил точно в дальний верхний угол.

На 89 мин. Баграмян сравнивает счет - 2:2: выиграл подбор на линии чужой штрафной и с лету пробил по воротам. Во вратарской ногу подставил Соу и отправил снаряд точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера. Звучит свисток арбитра. В итоге ничья - 2:2.