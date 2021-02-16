Футбол и COVID: несколько матчей еврокубков пройдут на нейтральных полях

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16 февраля 2021, 11:30 Источник: sports.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Из-за коронавируса международные перелеты остаются крупной европейской проблемой. Уже в первом раунде плей-офф – 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы – несколько матчей футбольные команды проведут на нейтральных полях.

В январе Германия приостановила авиасообщение с Великобританией. Таким образом, матчи Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» и «Боруссия» Менхенгладбах – «Манчестер Сити» перенесены в Будапешт. «Вольфсберг» с «Тоттенхэмом» тоже сыграют в Будапеште, поскольку Австрией запрещен въезд из Великобритании до 21 февраля.

Испания запретила въезд из Великобритании и ряда других государств. На прошлой неделе запрет продлили до 2 марта, то есть ни «Челси», ни «МЮ» не смогут прилететь в Испанию. И с возвращением для испанцев из Англии будут проблемы в виде двухнедельного карантина, поэтому можно ждать переноса и ответных матчей. «Атлетико» с «Челси» сыграют в Бухаресте, а Реал Сосьедад и Манчестер Юнайтед встретятся в Турине.

Норвегия обновила правила въезда в страну и обязала всех прибывающих из красной зоны (а Германия и почти вся Европа, кроме пары округов Финляндии, находится именно там) отбывать десятидневный карантин. Чтобы избежать проблем, норвежский Мольде и немецкий Хоффенхайм отправятся в испанский Вильярреал.

Португалия запретила въезд британцам в январе, британцы тоже требуют от португальцев отбывать карантин при въезде. Поэтому «Арсенал» и «Бенфика» сразу определились, что им нужно переносить сразу оба матча. Домашняя игра «Бенфики» состоится в Риме, домашняя игра «Арсенала» – в Пирее.