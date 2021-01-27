«Зенит» победил «Урал» - 3:2

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27 января 2021, 14:09 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду, 27 января на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае состоялся четвертый заключительный спарринг в рамках первого подготовительного сбора между «Зенитом» и «Уралом» (Екатеринбург). Матч пройдет в формате «три тайма по 40 минут». Арбитр - Иван Младенович (Сербия).

Встреча началась в 11:00 по петербургскому времени. «Зенит» появился на поле в следующем составе: Даниил Одоевский, Алексей Сутормин, Деян Ловрен (капитан), Данила Хотулев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Сердар Азмун. В хорошем темпе началась игра. Мяч у петербуржцев, соперник высоко прессингует. Мостовой зарабатывает штрафной на левом фланге атаки «Зенита». Подача — Ловрен головой не дотягивается до мяча. Два угловых подряд разыграли уральцы. До удара дело не дошло. Пока без ворот игра идет. Голкиперы участвуют только в подыгрыше. Первый удар в матче нанес Азмун. Мимо ворот метров с 25 метров. Сантос подает с левого фланга. Теперь угловой будет. Очень активен Андрей Мостовой, на нем постоянно фолят, все ноги Андрея в ссадинах и синяках. Мостовой! От двоих ушел на дриблинге и был сбит в центре поля. Кузяев обострил в штрафной, но до Азмуна мяч не дошел — защитник перехватил. Уральцы тоже при первой возможности идут вперед. Игра примерно равная. Одоевский впервые вступает в игру после дальнего удара Бикфалви. Малком! Тонкую передачу в центр штрафной выдал, но Азмун не очень удачно обработал мяч. Снова Малком исполняет проникающий пас на Азмуна — Герасимов перехватывает мяч, разгадав замах.​ Постепенно зенитовцы захватили инициативу, атакуют больше и острее соперника. Азмуну не удается пробить головой в борьбе с защитником. Ловрен подавал. Пауза на водопой. Довольно жарко в Дубае (+25). Продолжается матч. Зенитовцы проводят позиционную атаку. Барриос с подступов к штрафной попробовал свою точность - получилось низом и мимо левой штанги. Сантос подает с левого фланга — не пускают защитники Азмуна к мячу. Еще 7 минут играть в первом тайме. Счет не открыт. Искристых моментов у обоих ворот пока нет.

На 37 мин. Егорычев открывает счет - 0:1 повел в игре «Урал». Бикфалви вывел левым полуфлангом на рандеву с Одоевским Егорычева, и тот, опередил Ловрена, послал мяч в сетку мимо вышедшего навстречу вратаря. Перерыв. Команды уходят на отдых. Со счетом 0:1 выигрывает пока «Урал».

Во 2-ом тайме замена у «Зенита»: вместо Одоевского вышел Михаил Кержаков. В дебюте случилась трехходовка, и Малком на 43 мин. сравнивает счет - 1:1: Кузяев принял мяч в штрафной от Азмуна и в борьбе с защитниками сумел покатить под удар Малкому. До ворот несколько метров было.

На 46 мин. дубль делает Егорычев - 1:2: Кулаков навесил с левого фланга, и Егорычев со знанием дела головой поразил ближний угол.

На 48 мин. Сердар Азмун забивает гол - 2:2: получив пас от Малкома, Азмун блестяще, примерно с 22 метров с линии штрафной, закрутил мяч с левой стороны в правый нижний угол. Весьма красиво. Ох, какую красивую атаку мы провели! Организовал ее подключившийся по правому флангу Сутормин. Несколько попыток удара после его прострела голом не закончились. Дальний удар Вендела — Помазун забирает мяч.

​На 57 мин. Вендел увеличивает счет до 3:2: Сыграл в стенку с Кузяевым бразилец и из центра штрафной сильно пробил низом мимо вратаря! Азмун мог забивать, но толком не попал по мячу посте фланговой передачи Мостового. У нас очередной перерыв на водопой.

​После мини-перерыва «Урал» активнее стал играть. «Зенит» обороняется и делает выпады контратак. На 62 мин. Ловрен уходит. Прохин вместо него. Сантос уходит. Круговой вместо него. Кузяев уходит. Оздоев вместо него. Мостовой! Убежал в контратаку и прострелил на дальнюю штангу — к сожалению, в активе лишь угловой. На 75 мин. Барриос уходит. Мусаев вместо него. Перерыв. Команды уходят на отдых.

В 3-м тайме в «Зените» опять замены: вместо Кержакова вышел Васютин, Жирков вместо него.Мостовой уходит. Погорелов вместо него. Позиционная атака «Зенита» завершилась фолом Крапухина против вратаря. Круговой подает, защитник блокирует. Круговой играет теперь не левого защитника, а левого полузащитника над Жирковым. Классические 90 минут позади. Впереди еще полчаса матча. Наш соперник пытается атаковать, но остроты в действиях уральцев маловато. Шамкин с 15 метров здорово исполнил выстрел с проекции левой штанги, но Годзюр вытащил на угловой. Между линиями не все перекрыто у «Зенита», но спасает питерцев то, что у «шмелей» сейчас вообще никак не налажена игра в последней трети поля. Караваев простреливает с правого фланга, защитник опережает Крапухина и отправляет мяч за лицевую. 100 минут сыграно. Осталось 20! «Зенит» ведет - 3:2. Крапухин открывается за спины защитников в штрафной, но мяч после передачи Мусаева до него не доходит. Обмениваются позиционными атаками команды. Примерно равная игра сейчас идет. Шамкин бьет метров с 25 — неточно. Практически молодежным составом сейчас играет «Зенит». Звучит финальный свисток. Завершилась последняя игра первого сбора победой зенитовцев - 3:2. Предыдущие 3 матча также принесли победы нашей команде с общим счетом - 12:3.

После этой игры у команды будет 3 дня выходных, игроки никуда не уезжают, очень сложное оформление на въезд. Дзюба и Лунев пропускают первый сбор "Зенита" в Дубае из-за положительных тестов на коронавирус. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак ранее сообщил, что футболисты присоединятся к команде, как только им позволит самочувствие, и они сдадут отрицательные тесты. Второй сбор должен пройти с 31 января по 12 февраля, здесь же в Дубае. Время проведения товарищеских матчей и их регламент будет сообщен дополнительно.