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Аргументы Недели Спорт  → Футбол 13+

В последнем матче года "Сочи" победил "Динамо"

, 11:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В последнем матче года
pfcsochi.ru

Последняя игра 2020 года закончилась для "Сочи" победой со счётом 2:0. Кубанский клуб встретился с московским "Динамо" в рамках РПЛ 16 декабря на стадионе "Фишт".

Первый тайм прошёл с нулевым счётом, однако в перерыве тренер "Сочи" угадал с заменой и во втором тайме футболисты курортного клуба забили два мяча в ворота соперника — на 52-й минуте Антон Заболотный, а на 71-й минуте Артур Юсупов. Заболотного также признали лучшим игроком матча.

Старший тренер "Сочи" Олег Фоменко выразил радость по поводу того, что клуб "уходит в Новый Год без долгов". С 33-ю очками спортсмены занимают четвёртое место в таблице РПЛ.

Kub