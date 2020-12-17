В последнем матче года

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17 декабря 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

pfcsochi.ru

Последняя игра 2020 года закончилась для "Сочи" победой со счётом 2:0. Кубанский клуб встретился с московским "Динамо" в рамках РПЛ 16 декабря на стадионе "Фишт".



Первый тайм прошёл с нулевым счётом, однако в перерыве тренер "Сочи" угадал с заменой и во втором тайме футболисты курортного клуба забили два мяча в ворота соперника — на 52-й минуте Антон Заболотный, а на 71-й минуте Артур Юсупов. Заболотного также признали лучшим игроком матча.



Старший тренер "Сочи" Олег Фоменко выразил радость по поводу того, что клуб "уходит в Новый Год без долгов". С 33-ю очками спортсмены занимают четвёртое место в таблице РПЛ.