Все футболисты сборной России стоят дешевле одного Мбаппе

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8 декабря 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова стоит дороже, чем команда Гуса Хиддинка 2008 года. Тем не менее, можно увидеть, что трансферный рынок за эти годы сильно изменился.

Завоевавшая бронзу на Евро 2008 сборная Гуса Хиддинка была самой молодой на чемпионате Европы. Единственным футболистом в ее составе из зарубежного чемпионата был Иван Саенко. Он играл в немецком «Нюрнберге». Натурализованных игроков в составе сборной тогда не было.

Суммарная стоимость вратарей в той команде составляла 18 млн. евро. Самым дорогим среди них был Игорь Акинфеев (11 млн. евро).

Защитники стоили 35,25 млн. евро. Самый дорогой из них - Юрий Жирков (7 млн. евро). Причем защитная линия была в команде Хиддинка самой дорогой.

Все полузащитники в сумме стоили 35,85 млн. евро. Наиболее дорогим из этой линии был Динияр Билялетдинов (8,75 млн. евро).

Нападающие стояли 34 млн. евро. Самым дорогим из них был Андрей Аршавин (16 млн. евро).

Общая стоимость команды Хиддинка составляла 123,1 млн. евро.

В сборной Черчесова есть два натурализованных игрока – вратарь Гильерме и защитник Марио Фернандес. Есть четыре легионера – Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако», Франция) и Денис Черышев из испанской «Валенсии».

Вратари команды Черчесова стоят 5 миллионов. Самый дорогостоящий голкипер – Антон Шунин (2 млн. евро).

Защитники стоят 40,3 млн. евро. Наиболее высокая стоимость у Марио Фернандеса - 22 млн. евро.

Все полузащитники сборной России Черчесова стоят 94,5 млн. евро. Самый дорогой – Александр Головин (20 млн. евро). Полузащитники - самая дорогая линия в нынешней сборной.

Нападающие стоят 26,4 млн. евро. Самый дорогой из них – капитан сборной Артем Дзюба 12 млн. евро.

Самую низкую стоимость в составе имеет Юрий Валентинович Жирков (300 тыс. евро).

Вся сборная стоит 166,2 млн. евро.

Получается, что команда Станислава Черчесова стоит дороже, чем сборная Гуса Хиддинка 2008 года более чем на 40 млн. евро.

Интересно, что в 2008 самыми дорогими игроками в мире были Криштиану Роналду, Лео Месси и Кака (стоимость этих футболистов составляла 55 млн. евро). В настоящее время самым дорогим футболистом в мире является Мбаппе (180 млн. евро). Получается, что вся сборная Станислава Саламовича дешевле, чем один Мбаппе.