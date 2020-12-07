Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что система «осень-весна» хоронит российский футбол

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

7 декабря 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБ-Спорт

Фото: соцсети

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением относительно системы «осень-весна», по которой российские футбольные клубы играют с сезона 2011/12. Его слова приводит «РБ-Спорт».

«Думаю, проблема глобальная этого идиотского календаря, из-за которого чемпионат идет через задницу, - считает Червиченко. - Играем 20 туров, потом 4 месяца отдыхаем, доигрываем 10 туров, потом через месяц начинаем новый чемпионат. Тогда это принималось под фантазии о том, что мы выходим из группы, у нас чемпионат на ходу, а по весне ничего не можем пройти».

Червиченко отметил, что переход на схему «осень-весна» не добавил никаких плюсов российским клубам для успешной игры в еврокубках.

«Не знаю, зачем это пытались пропихнуть, особенно от ЦСКА это шло. У нас после группы в любом случае шансов почти нет против любого соперника - только если «дурачка» в гостях запихнуть, а дома на 0:0. Кого вы там собираетесь весной обыгрывать, «Барселону», «Манчестер Сити»? Там обыгрывать в принципе некого и переворачивать с ног на голову под эти фантазии весь чемпионат - глупость», - считает бывший футбольный функционер.

По его мнению, система «осень-весна» уже погубила второй дивизион и убивает ФНЛ.

«Эта схема вторую лигу почти похоронила. Видимо, эти головы думали, что страна заканчивается где-то в Казани, да и про нее забыли - там уже «минус 21″. Дохнет вторая лига, начинает затухать первая. Откуда тогда выходить молодым талантам? Там футбол умирает, там в тулупах надо играть по тем срокам, которые выстроили эти умники», - заключает Червиченко.