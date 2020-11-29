«Рубин» побеждает ЦСКА - 1:0

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29 ноября 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Сегодня, в воскресенье, 29 ноября на стадионе Ак Барс Арена (Казань) состоялась встреча 16-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и ЦСКА. Арбитр матча - Виталий Мешков (Дмитров).

Казанцы проиграли в 2 предыдущих матчах в РПЛ. По итогам первого круга «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне после 15 туров казанцы шли на 12-й строчке. На своем поле «Рубин» не выиграл в 8 из 10 последних матчей в РПЛ (4 ничьи, 4 поражения). При этом под руководством Леонида Слуцкого в 2 очных поединках с ЦСКА в чемпионате казанцы не проиграли (победа и ничья).

Армейцы победили в 5 из 6 последних матчей в РПЛ. Первый круг чемпионата ЦСКА завершил в статусе лидера турнирной таблицы. В последний раз команда добивалась такого результата в сезоне-2015/16. На выезде «армейцы» победили в 4 последних матчах в РПЛ, не пропустив в них ни одного гола.

Игра началась с опасной атаки «Рубина». Бакаев выполнил передачу на ход Игнатьеву к линии штрафной площади, Иван ушёл к правому углу штрафной, обыграл Магнуссона и пробил в правый угол ворот, Акинфеев удачно выставил ногу и спас свою команду.​ Теперь уже партнёр по команде выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Бакаеву, Солтмурад не смог полностью оторваться от Дивеева, Акинфеев также успел сократить дистанцию, удара по воротам в итоге так и не последовало, защитник ЦСКА успел выбить мяч в аут.​ В целом пока довольно спокойно начинается наша игра, "Рубин" старается атаковать при поддержке своих болельщиков, но быстро пройти центр поля команде Леонида Слуцкого удается крайне редко. ​ Макаров сместился в центр с правого фланга, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, удар получился плотным, но точно по центру, Акинфеев отбил мяч на Дивеева. Эджуке с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр по линии штрафной, Влашич в касание пробил под перекладину, Медведев в прыжке перевёл мяч на угловой. Армейцы очень жестко прессингуют, поэтому у хозяев много потерь мяча​, и постепенно ЦСКА начинает доминировать, «Рубину» нужно вносить коррективы по центру поля и в нападении, один Макаров не справляется, хотя очень старается. Удачную контратаку провели игроки "Рубина", Йевтич из центра поля выполнил передачу на ход Макарову, Денис убежал на левый угол штрафной площади и в борьбе с Ахметовым пробил в ближний угол ворот мимо Акинфеева, который сокращал дистанцию, в створ атакующий полузащитник казанского клуба не попал.​ Первый тайм завершен, пока 0:0. Перерыв.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумают игроки "Рубина", чтобы удивить своего более статусного соперника. У Леонида Слуцкого сегодня есть кем усилить игру, например, можно ожидать на поле Джордже Деспотовича, который способен сыграть в атаке более продуктивно, если сравнивать с Игнатьевым или Макаровым.​ Игнатьев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Акинфеев был на месте.​

На 58-ой минуте игрок «Рубина» Джордже Деспотович открывает счет — 1:0: Шатов со стандарта с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Абильдгор головой немного подправил мяч к линии вратарской на Деспотовича, Джордже удачно подстроился под мяч и головой отправил его в левый угол ворот.​ Звучит финальный свисток, «Рубин» одерживает важную победу и поднимается на 9 место в турнирной таблице с 24 очками.