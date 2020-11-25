«Лацио» одержал победу над «Зенитом» 3:1

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25 ноября 2020, 01:26 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Вчера, во вторник 24 ноября на стадионе Олимпико (Рим, Италия) состоялась встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом». Арбитр матча Майкл Оливер (Англия.)

В очном поединке прошлого тура команды разделили очки (1:1). «Лацио» – единственный клуб группы F, который еще не проигрывал в этом розыгрыше ЛЧ (1 победа, 2 ничьи). Тем не менее команда занимает 2-е место в турнирной таблице квартета. На своем поле «Лацио» не проиграл в 6 из 7 последних матчей в Лиге чемпионов (3 победы, 3 ничьи). Отметим, что в предстоящей встрече команде не поможет полузащитник Сергей Милинкович-Савич, который сдал положительный тест на​ COVID-19.

Зенитовцы в прошлом туре впервые под руководством Сергея Семака сыграли вничью в домашнем матче Лиги чемпионов. «Зенит» не выиграл в 6 из 7 последних встреч в ЛЧ (1 ничья, 5 поражений). Также команда ухудшила свою статистику в матчах с итальянскими клубами в Лиге чемпионов: теперь у питерцев 1 победа в 5 поединках с представителями Серии А (2 ничьи, 2 поражения). На выезде «Зенит» не выиграл в 6 последних встречах в ЛЧ (1 ничья, 5 поражений). Вернулись из лазарета и прилетели в Рим​ Азмун, Дриусси и​ Малком.

Игра началась с позиционной атаки «Лацио», они выбрали быстрый темп, больше владеют мячом и на 3 мин. Иммобиле открывает счет: 1:0: Иммобиле с двадцати двух метров точно пробил в левый верхний угол. Кержаков не среагировал на удар. Зенитовцы играют пока без мяча, в индивидуадльный отбор идут осторожно, понятно, что доминируют на поле хозяева. Малком слева с двадцати метров низом пробил по центру ворот. Рейна спокойно поймал мяч.

Малком после длинного заброса вперёд не смог сделать скидку на ход Дзюбе. На 23 мин. Пароло увеличивает счет 2:0: Пароло с двадцати трёх метров низом точно пробил в левый угол. Кержаков в прыжке мяч достать не смог.

На 25 мин. Дзюба забил ответный гол -2:1: Ракицкий сделал пас в штрафную площадь на Дзюбу. Артём принял мяч и с пятнадцати метров вторым касанием точно пробил в левый угол. Ерохин справа с шестнадцати метров пробил немного выше перекладины. Зенитовцы выровнили игру, много позиционной игры поперек поля, мало движения и скорости на подступах к штрафной хозяев. Перерыв "Лацио" (Рим, Италия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — 2:1.

Во 2-ом тайме вперед пошли игроки «Лацио» и чуть не повторили начало первого тайма.Зенитовцы в основном в позиционных атаках, в штрафной хозяев все перекрывают защитники итальянцев. Барриос проиграл момент и заработал пенальти в ворота «Зенита».

Иммобиле сильным ударом с одиннадцатиметровой отметки в левый угол оформил дубль. Кержаков угадал направление удара, но до мяча не дотянулся -3:1. Матч завершен, безусловно «Лацио» сильнее нашего клуба, но ребята боролись до последней мин. хотя сил у игроков за последние три недели были на пределе. У «Лацио» -8 очков, у «Зенита»-одно и две игры впереди: 2 декабря с «Брюге» и 8-го с Боруссией в Петербурге.