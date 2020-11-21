«Ахмат» - «Зенит»: боевая ничья - 2:2

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21 ноября 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Сегодня, в субботу, 21 ноября на стадионе Ахмат Арена (Грозный) состоялась встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Арбитр матча - Сергей Карасев (Москва).

Перед паузой на игры сборных «Ахмат» победил в 3 предыдущих матчах в РПЛ. Кроме того, команда выиграла в 3 последних домашних поединках в чемпионате. Отметим также, что грозненцы не проиграли «Зениту» в 6 из 7 предыдущих личных встреч в РПЛ на своем поле (2 победы, 4 ничьи).

Питерцы перед паузой выиграли в 3 из 4 последних матчей в РПЛ. В гостях же «Зенит» не смог победить в 4 из 5 предыдущих встреч в чемпионате (3 ничьи, 1 поражение). Отметим, что «Зенит» остается самой результативной командой текущего розыгрыша Премьер-лиги: после 14 туров в активе у питерцев 30 забитых голов. В турнирной таблице «Ахмат» на 9-ом месте, «Зенит» на 2-ом.

Игра началась с жесткого прессинга грозненских игроков, зенитовцы ведут оборону, но давление «Ахмат» не ослабевает. В общем традиционный стартовый сумбур мы видим на поле в стартовые минуты матча. "Ахмат" активно идёт в прессинг на чужой половине поля, и "Зенит" старается делать то же самое. Немногочисленный гостевой фан-сектор "Зенита" ведёт себя очень активно на трибунах, изо всех сил поддерживая любимую команду.

Постепенно стартовая активность команд стихает. Футболисты уже не стремятся яростно прессинговать оппонентов, а также не торопятся с обострением игры у чужих владений, предпочитая неспешно покатать мяч поперёк поля. Фирменный прорыв по краю Караваева и прострел в штрафную, и чуть не срезал в свои ворота защитник хозяев поля.

На 16 мин. Далер Кузяев открывает счет 0:1: Барриос выдал классный проникающий вертикальный пас в штрафную площадку на Кузяева, за которым не уследили защитники, и Далер метров с шести вколотил мяч под перекладину. Рваный ритм игры, идут «качели», много позиционной игры и в основном в центре поля. Не держится практически мяч в ногах грозненцев в последнее время. После пропущенного гола наблюдается излишняя нервозность в действиях хозяев.

На 26 мин. Бернард Бериша сравнивает счет 1:1: Полярус с правого фланга выполнил отличную диагональную подачу на дальнюю штангу, куда набежал Бериша, и​ в акробатическом кульбите пробил ногой в противоход смещающемуся в эту сторону Кержакову. Хорошая завязка у нас в первой трети матча. "Ахмат" доказал, что одной левой "Зениту" в этом матче победить не получится. С правого фланга следовала прострельная передача в штрафную площадку на Ерохина, который сбросил игровой снаряд на Сутормина, но Алексей в касание с 16-ти метров пробил над воротами. Первый тайм окончен. Пока что ничья 1:1 в Грозном. Отдыхаем...

Во 2-ом тайме в «Зените» вместо Караваева вышел Дмитрий Чистяков, замена по позиции, видимо Караваев много сил отдал в сборной. На 48 мин. Ловрен забивает гол и счет становится - 1:2: в первой же своей атаке после перерыва питерцы забили свой второй гол. Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали гости, со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, где Ловрен перепрыгнул Швеца и головой переправил мяч под левую штангу. Ерохин пытался подставиться в 32-х метрах от своих ворот, но Сергей Карасёв, который находился рядом с эпизодом, зафиксировал фол со стороны зенитовца. Внезапно Сергей Карасёв получил сигнал от видеоассистентов, что есть повод для назначения пенальти в ворота "Зенита". После заброса из глубины поля Чистяков локтем задел голову соперника. Пенальти в ворота «Зенита». Шокированы таким решением футболисты гостей.

На 53 мин. Бериша пробивает пенальти и счет становится - 2:2: хладнокровно, в стиле Антонина Паненки, пробил Бериша, в то время как Кержаков завалился в левый от себя угол.

"Ахмат" же продолжает идти вперёд, намереваясь развить свой успех, и впервые в матче выйти вперёд в счёте. Быструю контратаку через центр удалось провести гостям, Дзюба вошёл на левый край штрафной площади, убрал на замахе защитника, но бить не стал, сбросив мяч назад на Жиркова, который принялся мостить мяч под ударную левую ногу, и левого вингера "Зенита" успели накрыть защитники. После подачи стандарта Ловрен пробивал по воротам головой, но попал в соперника. "Зенит" хочет пенальти за игру рукой, но свисток судьи молчит. Удаление в составе «Зенита,» Ракицкий в центре поля наступил шипами на ногу Иванову, за что заслуженно получил вторую жёлтую карточку. На этом матч завершен. Для «Ахмата» это почетно, для «Зенита» потеря 2 очков, теперь у питерцев 31 очко .