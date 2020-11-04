«Зенит» не смог удержать победу с «Лацио», боевая ничья 1:1

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4 ноября 2020, 23:36 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Сегодня, в среду, 4 ноября на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 3-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». Арбитр матча - Артур Диаш (Португалия).

«Зенит» в прошлом туре уступил дортмундской «Боруссии» со счетом - 0:2. Таким образом, «Зенит» проиграл в 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов. На своем поле команда способна побороться за победу: «Зенит» выиграл в 6 из 9 предыдущих домашних встреч в ЛЧ. С итальянскими клубами в Лиге чемпионов питерцы провели 4 матча и не смогли победить в трех из них (1 ничья, 2 поражения). Отметим, что под руководством Сергея Семака «Зенит» ни разу не играл вничью на своем поле в Лиге чемпионов. В атаке "Зенита" сегодня только Дзюба. Не успел восстановиться после травмы Азмун, который пока что работает по индивидуальной программе. В лазарете команды остаются также Дриусси, Малком и Мусаев.

«Лацио» в прошлом туре в усеченном составе сыграла вничью с «Брюгге» (1:1). У нескольких футболистов «Лацио» перед поединком с бельгийским клубом были сомнительные тесты на коронавирус, из-за чего игроки были вынуждены отправиться на карантин. Сейчас часть футболистов уже вернулась в состав. Несмотря на кадровые проблемы, после 2 туров команда является лидером группы F. «Лацио» не проиграл в 3 из 4 последних матчей в ЛЧ (2 победы, 1 ничья). На выезде же итальянцы не смогли победить в 7 из 8 предыдущих встреч в Лиге чемпионов (2 ничьи, 5 поражений). У «Лацио» достаточно кадровых потерь перед матчем в Санкт-Петербурге. По разным причинам римлянам сегодня не смогут помочь Стракоша, Раду, Лейва, Лулич, Луис Альберто и Иммобиле.

Игра началась с атаки зенитовцев, и первый угловой успеха не принес. Римляне не пытаются нагнетать ситуацию на первых минутах матча, всей командой осев на своей половине поля, привыкая к газону на «Газпром Арене». «Зенит» загнал себя в сложнейшую ситуацию двумя поражениями на старте групповой стадии. Дальше отступать петербургской команде некуда - нужно выкладываться на поле без остатка. Даже ничья в этом матче никак не устроит "сине-бело-голубых" - нужно играть только на победу, чтобы сохранять нормальные шансы на еврокубковую весну. Отличная атмосфера на трибунах, где присутствуют порядка 20-ти тысяч болельщиков. Такая атмосфера уже заставляет почувствовать, что мы действительно наблюдаем за поединком Лиги чемпионов. «Лацио» на первых минутах предоставляет достаточно много свободного пространства на поле, но «Зенит» пока что идёт вперёд с опаской, опасаясь нарваться на разящий контрвыпад. Беда зенитовцев в медленном переходе от защиты в нападение. Пока наши ребята проходят центр поля, итальянские защитники уже все на своих местах. У «Зенита» нет движения, сопернику легко защищаться и атаковать. Половина первого тайма позади, а голевыми моментами у нас в матче даже не пахнет. Интересно, будет ли пытаться «Зенит» прибавлять до конца первой половины матча.

На 32 мин. Александер Ерохин открывает счет - 1:0: Блеск. С левого фланга прошла подача на Дзюбу, который в штрафной площади обыгрался в пас головами с Кузяевым, после чего сбросил мяч на Ерохина, и Александр с линии вратарской площади с лёту вколотил мяч в сетку ворот. Бросились в атаку большими силами футболисты «Лацио», заработав угловой на правом фланге. Нужно сейчас максимально внимательно отработать в защите. Явно у «Лацио» был готов подготовлен план Б, на случай пропущенного гола, и сейчас римляне ему следуют, действуя куда агрессивней в атаке. У «Лацио» практически ничего не получается в конструктивном плане. За счёт физической мощи они прут вперёд, но разыграть мяч нормально пока не могут. Перехватили мяч на своей половине поля зенитовцы, после чего сразу же повели контратаку через Дзюбу, который сыграл в центр на Оздоева, но последний неудачно пошёл в дриблинг. Не пытаются под конец тайма организовывать контратаку питерцы, будучи строго сосредоточенными на обороне собственных владений. Первый тайм окончен. «Зенит» пока что ведёт в счёте - 1:0. Отдыхаем...

Во 2-ом тайме с первых минут зенитовцы активно включились в борьбу. Достаточно активно старается действовать «Зенит» сразу после возобновления игры. Оздоев нанёс первый удар во втором тайме из-за пределов штрафной площади с левой ноги: Рейна на месте. Свежий Мостовой на дриблинге ворвался с левого фланга в штрафную площадку, после чего с носка пробивал в дальний нижний угол - мяч прошёл в сантиметрах от цели.

На 82 мин. Фелипе Кайседо сравнивает счет 1:1: «Лацио» всё-таки дожал питерцев. С левого фланга прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки, откуда Кайседо в касание точно пробил в ближний нижний угол. Тут же в атаку ринулся «Зенит», откуда с левого фланга следовала прострельная передача на Кузяева, но Далер не смог пробить по воротам, так как бутсой зацепился за газон. Матч окончен, «Зенит» набирает первое очко в группе после трех игр, не много.