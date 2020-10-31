«Спартак» терпит поражение от «Ростова» 0:1

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31 октября 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу, 31 октября на стадионе Открытие Арена (Москва) состоялась встреча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Арбитр поединка - Виталий Мешков (Дмитров).

Спартаковцы выиграли в 7 из 9 последних матчей в РПЛ. После победы в прошлом туре над «Краснодаром» (3:1) «Спартак» стал единоличным лидером турнирной таблицы. На своем поле команда в этом сезоне РПЛ не проиграла ни разу (3 победы, 2 ничьи). Кроме того, дома «Спартак» победил «Ростов» в 13 из 16 последних очных поединков в чемпионате России. Отметим, что из-за дисквалификации предстоящий матч пропустит защитник Павел Маслов.

Ростовчане в прошлом туре уступили «Химкам» со счетом 0:2. «Ростов» не проиграл в 6 из 8 предыдущих матчей в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). В гостях ростовчане не уступили в 7 из 9 последних поединков в чемпионате (3 победы, 4 ничьи). «Ростов» не проиграл «Спартаку» в 6 из 7 предыдущих личных встреч в РПЛ (4 победы, 2 ничьи).

Игра началась, и пока - традиционная для начала поединка позиционная разведка, поиск свободных зон, укрепление позиций в центре поля. Нет пока у нас слишком активных действий в исполнении команд. Такое ощущение, что соперники отсиживаются в обороне. Не так быстро у нас развиваются события на футбольном поле. Кстати говоря, сегодняшняя игра проходит с болельщиками. Интересно, что Доменико Тедеско сегодня также пропускает встречу. Получил тренер четвертую желтую карточку в предыдущей встрече, и, как и провинившиеся футболисты, отправился отбывать "бан" на трибуне. Нет пока опасных моментов в этой встрече. Банально мяч перекатывается то одной, то другой командой. Что-то выжидают оппоненты, такое ощущение. «Ростов» играет плотно, навязывает москвичам индивидуальную борьбу. Весь в игре Карпин. По бровке он перемещается сейчас, едва не выбегая на газон. Мне кажется, что Карпин сейчас и сам бы вылетел на поле, если бы правилами это разрешалось. Середина первого тайма у нас идет. Стоит отметить, что опасных моментов в нашей встрече пока по минимуму.

На 26 мин. Мамаев открывает счет - 0:1: это очень неожиданный момент. Джикия головой выносит сферу на соперника, который тут же выполняет прострел в центр с правого фланга, откуда Мамаев спокойно переправляет мяч в цель. Полчаса миновало в нашем поединке. Айртон позволил Ерёменко выполнить подачу в штрафную соперника. Правый фланг просел у "Спартака" во время голевой атаки соперника. В темпе ниже среднего пока играет команда Тедеско. Недаром нам показали Тедеско еще раз. Крайне недоволен игрой своей команды опытный наставник. Менее 10 минут остается играть соперникам до конца встречи. Что-то мне подсказывает, что до перерыва мы больше голов с вами не увидим. Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди пока игроки "Ростова" за счет гола, забитого Мамаевым.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, спартаковцы пытаются изменить характер игры и на постоянной основе создавать давление на ростовчан. Надо отметить движение гостей: не оставляют свободных мест для атаки соперника. Увязла игра в районе центрального круга. Пытается добавить "Спартак", используя фланги, но получается далеко не все у "красно-белых" пока что. Ровным счетом ничего у "Спартака" не получается. Теперь Соболев в грубой манере нарушил правила против игрока "Ростова". Заслуженный "горчичник". Ничего сверхъестественного не делает "Спартак" для того, чтобы заставить своего соперника нервничать в обороне и в панике отбиваться от подач. И снова удар по ногам получает у нас Соболев на левом фланге. Хаджикадунич наносит удар по опорной ноге соперника. Второе предупреждение и удаление. Очередное спорное решение арбитра, явно предвзятое отношение судьи. Такое впечатление, что у судейского корпуса РПЛ в этом году сделать чемпионом «Спартак», все-таки юбилей у команды и надо это отметить, чисто российский подход к делу. 2000 спартаковских фанатов продолжают гнать свою команду вперед, но у "красно-белых", судя по всему, сил также уже не осталось. Звучит финальный свисток, «Спартак» терпит поражение, у него остается 27 очков. Ждем игр ЦСКА и «Зенита», от их результата зависит лидерство в РПЛ.