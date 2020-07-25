Зенит» - «Химки» 1:0, питерцы звоёвывают Кубок России и делают Золотой дубль

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25 июля 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

фото: соцсети

Сегодня, в субботу состоялся Финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками» на стадионе «Екатеринбург Арена». Арбитр поединка Владимир Москалев (Воронеж)

​ Если Кубок выиграет «Зенит», это право перейдет команде, занявшей 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а еще одну путевку в ЛЕ получит клуб, занявший 6-е место в чемпионате.​

«Зенит» в полуфинале обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Если «Зенит» выиграет Кубок России, то оформит «золотой дубль» в этом сезоне. В последний раз питерцы выигрывали Кубок в сезоне-2015/16. Отметим, что «Зенит» ни разу не проигрывал «Химкам» в очных поединках в РПЛ и Кубке России.

«Химки» впервые за последние 15 лет вышла в финал Кубка России и может в первый раз в своей истории стать обладателем трофея. В полуфинале «Химки» уверенно обыграли «Урал» со счетом 3:1. Отметим, что Сергей Юран по-прежнему не знает поражений во главе команды. Тем не менее с таким грозным соперником, как «Зенит», команда еще не играла в этом розыгрыше Кубка.

Футбольный сезон в России практически завершен, осталось только определить обладателя кубка. В финале нас ждет неожиданное противостояние, "Зенит" в ранге нового чемпиона страны примет представителя ФНЛ "Химки". Хоть подмосковный клуб и будет играть уже в РПЛ с нового сезона, в сегодняшней игре явным фаворитом видится петербуржский коллектив.

Игра началась и у нас на первой мин. угловой, зенитовцы пробивали , но пока без успеха,С угла поля прострелил в штрафную Оздоев. Здесь пробил в касание Дуглас, но на пути мяча оказался Трошечкин. Зенитовцы больше владеют мячом, фактически доминируют на поле.Дальний заброс исполнил Иванович на Азмуна, который головой сбросил на ход Дзюбе, но того опередил вышедший из ворот Лантратов. После подачи с угла поля от Кузяева пробил с лету по воротам Малком, но мяч полетел гораздо выше перекладины.С фланга навесил Оздоев точно на линию вратарской, но здесь пробить головой Дзюбе не позволил Гапон. С правого фланга Азмун навесил во вратарскую, где смог пробить плечом Дзюба. Лишь штанга спасла сейчас "Химки" от пропущенного гола. Сместился Малком с фланга к линии штрафной и пробил точно в дальнюю девятку, но Лантратов в красивом прыжке смог отбить мяч в сторону. Тайм 1-й завершен, команды ушли на перерыв, счет не открыт.

Во 2-ом тайме Дзюба мягко забросил в штрафную на Кузяева, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.С левого фланга Дуглас забросил на дальнюю штангу, куда врывался Малком, но его удар головой оказался неточным. Зенитовцы доминируют у ворот «Химок», они прибавили в скорости. Оказался с мячом в чужой штрафной Дзюба и вторым касанием пробил по воротам. Невероятным образом успел среагировать Лантратов и смог отбить мяч ногой в сторону. Взял инициативу на себя Барриос, ворвался в штрафную, накрутил двоих защитников и прострелил вдоль ворот на Малкому, но тому пробить не позволил Кухарчук.

На 82 мин. снесли Малкома в штрафной «Химок», Арбитр назначает пенальти, исполнял Дзюба и счет становится 1:0:аккуратно исполнил пенальти Дзюба, поймав на замахе голкипера, который прыгнул еще до удара в правый угол, а мяч полетел в противоположную сторону. Осталось играть командам сегодня четыре минуты. Именно столько времени компенсировал арбитр. Звучит финальный свисток, «Зенит» одерживает победу и делает «Золотой Дубль».