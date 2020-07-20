На футбольном поле устроили пикник

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20 июля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Футбольный сезон в Голландии был отменён с началом эпидемии в Европе. Пока клубы вынуждены выживать. Футбольный клуб «Виллем II» решил не терять время и пригласил болельщиков прямо на стадион. Им был организован пикник на зелёной траве пустующего поля. Игры там не проводились с апреля. Территория была разделена на 156 участков, чтобы гости могли соблюдать социальную дистанцию.



На мероприятие пришло более 400 болельщиков: семьи с детьми. Они получили при входе пакет с едой и отправились наслаждаться солнечными лучами прямо на газоне. Во время пикника демонстрировали лучшие моменты футбола прошедшего сезона. На стадионе работал диджей, который ставил хорошую музыку. Для развлечения детей был приглашён иллюзионист, он показывал различные фокусы. В конце мероприятия болельщики смогли поучаствовать в розыгрыше сезонных абонементов в ложу для высокопоставленных гостей. Пикник стал идеальным способом напомнить о любимом спортивном клубе, который не играет уже более 3-х месяцев.



Следующий сезон в стране запланирован на начало сентября. До этого воспитанники клуба хотят провести ещё несколько встреч болельщиков на газоне любимого стадиона. Организаторы не хотят, чтобы люди забывали о футболе, поэтому вынуждены в условиях пандемии искать варианты развлечения футбольных фанатов.



