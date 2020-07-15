Российский футбол под властью Роспотребнадзора: позор РПЛ и эмоции Карпина

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15 июля 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Фото: соцсети

Возобновление чемпионата России по футболу после всеобщего карантина оказалось довольно веселым, а для некоторых и драматичным. Чего стоит один лишь конфликт, разгоревшийся между главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным и президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергеем Прядкиным. РПЛ требует наказать российского тренера за дерзкое мнение.

События, связанные с карантином, молодежными командами и неспособностью РПЛ объясняться, казалось бы, остались уже в прошлом. И тут в прошедшее воскресенье Валерий Карпин после 0:0 с «Оренбургом» высказал:

«Нет предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире».

Уже на следующий день Комитет по этике РФС решает рассмотреть высказывание Карпина из-за письма президента РПЛ Сергея Прядкина. Карпин публикует это письмо в Instagram. В нем говорится, что интервью тренера «Ростова» «наносит ущерб деловой репутации РПЛ». Реакция Карпина как всегда эмоциональна: «Ух ты… Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-Лиги».

Если отбросить эмоции, то становится понятно, что, согласно регламенту, все контактные лица в командах должны отправляться на 14-дневную самоизоляцию. Кого считать контактным лицом в футболе, решает местный орган Роспотребнадзора, то есть главный санитарный врач региона. Если при визите врача видно, что регламент на базе соблюдают, то всю команду на изоляцию не отправляют. Если врач замечает очевидные проблемы, могут закрыть всех, потому что в случае массовой вспышки виновным будет именно он.

Таким образом открывается пространство для двойных стандартов. У Роспотребнадзора нет федеральной системы оценки спортивных команд, решают региональные санитарные врачи. Мы помним, как после первого скандального тура после возобновления чемпионата, когда «болтавшийся» внизу турнирной таблицы «Сочи» разгромил основным составом ростовских мальчишек (10:1), «Динамо» изолировали и перенесли их игру с «Краснодаром», а «Уфа» сыграла, несмотря на положительные тесты.

Роспотребнадзор не пойдет ни на какие изменения ради футбола, потому что при одном исключении - следом придут с вопросами нефтяники, военные и представители других ведомств и отраслей. Роспотребнадзору проще вообще запретить проведение чемпионата РПЛ, чем согласовать особые правила. В этой части высказывания Валерий Карпин абсолютно прав.

«Ростов» недоволен тем, что РПЛ не оказалась на его стороне в сложной ситуации, когда в команде заболели 6 человек. По сути, ростовчане сами неоднократно нарушали регламент: тестирование на первых этапах было недостаточно регулярным, «молодежка» и основа находились в одной раздевалке. Таким образом, «Ростов» поехал в Сочи с ребятами из академии по своей вине.

Положительный тест у Байрамяна был обнаружен 12 июня, через три дня выяснилось, что есть и другие заболевшие, а официально «Ростов» уведомил РПЛ о проблеме только 17 июня - в том числе потому, что до последнего надеялся на лояльное определение контактной группы, чтобы в Сочи поехал основной состав.

Но все же самое интересное в этой истории, что судить Карпина за его высказывание будут люди, которые не в курсе про существование регламента возобновления турнира РПЛ. Чего стоят слова главного спикера Комитета по этике Андрея Созина:

«Ни одна страна на планете в условиях такой пандемии никогда не жила в рамках таких усилений, поэтому, наверное, некоторые действия были непоследовательны. Но, понимаете, нельзя прописать регламент, когда такое случается. <...> Ребята уезжают к мамам, и заболевает полкоманды. Разве здесь нет вины «Ростова»? Я считаю, что есть. Они предъявляют: эти играют, эти – нет. Ну, мы не знали, как еще сделать, ну, не написано. Если бы был написан регламент, то это одно, потому что искали в принципе в потемках» (цитаты – «Р-Спорт»).

Удивительная складывается ситуация! Нарушители регламента говорят про беспорядок. Блюстители порядка, давно допускающие репутационные обвалы, вдруг картинно показывают свою власть. А суд будет наказывать нарушителя, не зная законы.