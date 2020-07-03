Волгоградский «Ротор» собирается объявить о том, что не готов играть в РПЛ
3 июля 2020, 19:05[ «Аргументы Недели» ]
По информации «АН» волгоградский «Ротор», завоевавший в ФНЛ по итогам прошлого сезона первое место, благодаря которому получил право на повышение в классе, собирается отказаться от участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне. Причины, из-за которых волгоградский клуб собирается это сделать, связаны с финансами.
Если это произойдет, и при этом подмосковные «Химки» также подтвердят свое нежелание уходить из ФНЛ, тогда по итогам нынешнего рестарта чемпионата ни одна команда не покинет Российскую премьер-лигу.
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