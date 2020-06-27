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Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменен

, 13:19 [ «Аргументы Недели», ]

Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменен
фото: соцсети

Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что матч «Оренбург» - «Краснодар» не состоится.

«Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции», - цитирует Президента РПЛ Сергея Прядкина официальный сайт организациии.

Сообщается, что Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба. КДК РФС вынес решение по неявке, и «Оренбургу» присудили поражение 0:3 за матч с «Краснодаром».

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