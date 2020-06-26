Гениальность Месси объясняют синдромом Аспергера

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26 июня 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Nikolay Titov

Бразильский футболист Ромарио в 2013 году рассказал, что нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Месси страдает синдромом Аспергера. Это разновидность аутизма, которая помогает игроку концентрироваться на футболе. Отец Месси пригрозил бразильцу судебным заявлением, однако дело до иска так и не дошло.



Синдром Аспергера проявляется в виде нарушений психического развития, связанных с проблемами в общении, ограниченным кругом интересов и занятий. Умственные и речевые функции при этом не нарушены. Человек с таким диагнозом имеет определённые проблемы в учёбе, на работе и личной жизни.



Раньше товарищи по футбольной команде считали Месси немым. Это объяснялось тем, что Лео переехал в другую страну, где для него всё было новым. Стресс сказался на поведении ребёнка.



Врачи отмечают, что аутисты могут заниматься спортом, добиваться значительных результатов. Но в истории нет спортсменов-аутистов, которые смогли добиться высших достижений. Такие люди обладают повышенной чувствительностью к громким звукам, боятся прикосновений. Не лучшее для футболиста и синдром Аспергера. Футбол является контактным видом спорта, который проходит на стадионах вместимостью до нескольких тысяч человек. Возможно, поведение Лео на фоне стереотипов звёздных футболистов просто кому-то показалось странным.



