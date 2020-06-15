Возрождению футбольного сезона-2019/20 быть!

Рестарт предстоит взять 19 июня, а значит, играть придется в достаточно жестком ритме: практически всем клубам два раза в неделю. «Выходные» (6-7 дней между матчами) будут только у команд, вылетевших из кубкового розыгрыша, а таких в РПЛ - 13.

Твиттер РФС также прояснил первые нюансы футбола в эпоху коронавируса. Остановимся на спортивной стороне футбольного ренессанса. Самое принципиальное отличие - матчи пройдут практически без зрителей. Вероятно, даже для финала Кубка России, венчающего сезон, не будет сделано исключение.

Места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Так что вполне возможен перенос игр из Москвы, где наиболее высоки показатели пандемии. Хотелось бы верить, что в список «отказников» не попадет Санкт-Петербург, идущий в России на тревожном третьем «коронавирусном» месте. Правда, с большим отставанием от Москвы и Подмосковья.

Как мы уже раньше сообщали, командам будет разрешено делать по 5 замен в матче (две - строго в перерыве, чтобы не увеличивать числа остановок матча, три остальные - в обычном порядке).

15-е и 16-е места Тинькофф-РПЛ выбывают в Олимп-ФНЛ. Два первых места Олимп-ФНЛ получают право подняться в Тинькофф-РПЛ». Так что «Ахмату» и «Крыльям Советам», как и еще восьми командам Премьер-лиги, придется поработать, чтобы избежать вылета.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 20 июня, сообщает ТАСС.

Регламент кубка все же будет определен. Мы должны поднимать престиж этого турнира. К тому же это путевка в Лигу Европы, причем сразу в групповую стадию. Для оставшихся участников это отличный стимул на концовку сезона.Сезон будет завершен 22 июля

(по материалам пресс-релиза «Зенит»)