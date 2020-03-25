Вместо игры в футбол в Европе разыгрывают интриги

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

25 марта 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Евро-2020 переносят, везде, где должны проводить турнир, уже введены запреты и ограничения. Многие европейские чемпионаты уже ушли на карантин, также приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Большой футбол обязательно вернётся, но есть одна глобальная проблема: все сроки пока примерные, никто точно не знает, когда кризис, связанный с коронавирусом, пойдёт на спад. А когда у профессиональных футболистов нет работы, возникают профессиональные интриги. Оживление чемпионской интриги в Испании вдохновило на анализ напряжённости погонь за «золотом» в ведущих первенствах Старого Света.



По рейтингу Франция не лидирует, зато по интригам обставит любой национальный чемпионат: в этой Лиге 1 скучно и разит предсказуемостью, ПСЖ (+10 очков и 2 матча в запасе) выступает в своей отдельной лиге, парижане в своём чемпионате – как слон на фоне сурков: всем остальным остаётся только смириться и ходить на экзекуции по очереди. Сложившаяся турнирная ситуация не просто не предполагает никакой золотой интриги, но и сама является предсказуемым течением Лиги 1.



Ничем не веселее ситуация в серии «А» в Италии, где «Ювентус» (+11 очков) уверенной походкой движется к восьмому подряд титулу. Перед нынешним сезоном в Турин подъехал Криштиану Роналду, который, конеч

но же, не упустит возможности завоевать скудетто, которого ещё нет в его богатейшей трофейной коллекции, а заплатили за него, чтобы было яснее, столько, что можно на эти средства содержать половину клубов российской Премьер-лиги. В начале года Роналду стал антигероем в итальянском футболе. Всё началось со слабой результативности, а закончилось околофутбольными скандалами.



В Примере (Испания) ещё недавно казалось, что «Барселона» (+6 очков) спокойно завоюет очередной титул, но последние результаты заставили пошатнуться эту уверенность. Каталонцы потеряли очки, а «Реал» подобрался на расстояние одного выстрела – всего 2 очка разницы. Но каталонцев разъедают проблемы, команда увязла в скандалах: штраф за Гризманна, увольнение тренера, ссора Месси и спортивного директора.



Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



