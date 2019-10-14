УЕФА проведёт расследование относительно турецкого военного приветствия

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14 октября 2019, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Союз европейских футбольных ассоциаций проведёт расследование матча, на котором сборная Турции после забивания гола сборной Албании отдала воинское приветствие. Таким способом спортсмены уважили турецких военных, которые ведут войну против курдов на территории Сирии.



Приветствие произошло на 90-й минуте, после того, как Дженк Тосун забил гол в ворота Албании.



Согласно действующим правилам, установленными УЕФА, осуществлять во время спортивных игр, а также тренировок, политические, идеологические и религиозные посылы запрещено. Помимо этого нельзя производить другие оскорбительные действия. Федерация футбола Турции в ближайшее время может быть оштрафована или попадёт под санкции.



