Шотландия терпит поражение от России 1:2

Сегодня, 6 сентября 2019 года состоялся матч 5-го тура квалификации Шотландия — Россия, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. За всю историю команды пересекались между собой только два раза. Это были квалификационные матчи ЕВРО-1996. В обоих случаях была зафиксирована ничья: 1:1 — первая игра, 0:0 — ответная. Судя и по общей статистике последних результатов, и по результатам в отборочной группе, соперники примерно равны по силам, но Шотландцы играют дома, где не проигрывают на протяжении последних 9 официальных матчей (6 побед и 3 ничьи). При Черчесове сборная России научилась довольно успешно играть с равными соперниками. Пожалуй, результат этой встречи нас волнует больше всего. Команда Станислава Черчесова сделает всё возможное, чтобы завоевать три очка и сохранить вторую позицию в турнирной таблице.

Игра началась с атаки шотландцев, они сумели нанести удар в сторону наших ворот. В группе, в которую попала сборная России, для нашей команды всё складывается очень даже хорошо: опережает подопечных Станислава Черчесова лишь Бельгия, ни разу не потерпевшая поражение в рамках квалификации. Сборная Шотландии пока занимает четвёртую строчку. Бельгийцы набрали 12 – и практически обеспечили себе место в “двойке”. Россия, Казахстан и Шотландия разыграют вторую путевку.

Артём Дзюба практически в одиночку играет у штрафной сборной Шотландии и пытается перехватить мяч у опытных защитников команды хозяев. Поддержки со стороны партнёров ему всё-таки не хватает.У нашей сборной много ошибок в передаче мяча На 9 мин Гилерме спасает наши ворота.

На 11 мин. в итоге системных ошибок наших защитников шотландцы открывают счет 1:0, гол забил Макгинн: Вот таким простым получился первый мяч за сборную для этого футболиста. Перед пустыми воротами оказался Макгинн, получивший мяч после отскока от Гильерме, и отправил его точно в центр сетки.Не уследила сборная России за тем, как шотландцы равномерно повысили прессинг и аккуратно обыграли сбившихся защитников. Теперь и нашей команде необходимо включаться в игру и идти в контратаку. Сборная Шотландии продолжает наращивать преимущество по всем показателям, но терпеть такое российские футболисты не планируют. Плавно, с умом переходит наша команда на чужую половину поля.Многие футболисты сборной России уже выглядят уставшими, только после первого пропущенного мяча. Российские болельщики стали замечать неладное, из-за чего теперь сопровождают действия игроков свистом.Жирков и Головин стараются придумать что-нибудь оригинальное на чужой половине поля, но шотландские защитники вчетвером накрывают российский форвардов, не позволяя им ни исполнить подачи, ни бить по воротам. Анастасиос Сидиропулос пока не вмешивается в игру: за прошедшие шестнадцать минут сложно вспомнить хотя бы одно нарушение правил.Наша сборная отдала хозяевам центр поля и сильно прижаты к своим воротам, беда у нас с короткими точными передачами, а кроссы попадают к сопернику Шотландцы не опускаются на свою половину поля, но и не спешат атаковать на чужой. Играют они около центральной линии, успевая и удерживать атаки россиян, и организовывать контратаки. Не похоже на то, что сборная Шотландии жаждет забить второй мяч до перерыва, но в действиях сборной России желания сравнять счёт ещё меньше. Судя по всему, разговор со Станиславом Саламовичем будет серьёзным.У гостей плохо с движением, мобильностью, что не даёт возможность нашим футболистам отдать передачу в разрез между центральными защитниками.Заработали футболисты сборной России преимущество по владению мячом, и теперь удерживают его более 60% времени. Но даже это не помогает контролировать ситуацию на чужой половине поля. Станиславу Черчесову остаётся только ожидать свисток на перерыв. Желания подбадривать футболистов у наставника сборной России уже нет.

На 40 мин. после суеты в штрафной хозяев Дзюба сравнивает счет 1:1 : Артём Дзюба! Этого следовало ожидать! Обыграл шотландских защитников форвард, принял мяч, помедлил, чтобы подстроиться под него, и нанёс точный удар по воротам. Красота! Звучиь свисток арбитра, 1-й тайм завершён, футболистам обеих команд есть о чём побеседовать со своими наставниками.

2-ой тайм начался атаками сборной России, в быстром темпе наши ребята провели несколько предголевых выпадов на ворота шотландцев, судьбу матча решат ньюансы и использованние открытых зон.На второй тайм сборная России вышла с абсолютно противоположным первому тайму настроением. Движения и желания бежать на чужую половину поля теперь гораздо больше.Станислава Черчесова, в отличие от болельщиков, такие скорости не устраивают. Советует наставник замедлиться футболистам, чтобы не использовать все силы слишком быстро.

На 59 мин. с подачи Головина Юрий Жирков увеличивает счет до 1:2: Жирков! Красивую атаку организовала команда Черчесова, у самой штрафной площади здорово прострелил Головин, получивший мяч от Ионова, позволив Жиркову в падении переправить сферу в сетку. Это что-то невероятное! Практически с линии поля вынес мяч Кудряшов, красиво набросивший мяч на Фернандеса, но бразилец сориентироваться не успел и пробил по воротам соперника неточно. Момент за моментом организуют гости стадиона у ворот отчаявшегося Маршалла. Артём Дзюба нечасто, но очень эффектно включается в игру в нападении. Звучит финальный свисток, сборная России добивается важной победы и набирает 12 очков в группе.

Борис Омельченко