Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться в большой футбол?
6 сентября 2019, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
В середине сентября футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл выйдут на свободу спустя год заключения. Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, смогут ли спортсмены вернуться в большой футбол.
Газзаев считает, что Кокорин и Мамаев являются профессионалами своего дела, а потому им понадобиться совсем немного времени, чтобы восстановить былую форму. При этом Газзаев отметил, что питерский «Зенит» не расторг контракт с Кокориным, а значит его всё ещё ждут в клубе, передаёт РенТВ.
«Конечно же, они смогут вернуться в большой профессиональный спорт, тем более, у них будет двойная мотивация, и стимул. Они профессионалы, опытные игроки и месячной предсезонной подготовки вполне достаточно, чтобы они находились в строю в командах», - считает он.