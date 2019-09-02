Криштиану Роналду написал завещание

Знаменитый португальский футболист 34-летний Криштиану Роналду решил задуматься о неизбежном и составил завещание. Фанатов спортсмена поразило, что он почти ничего не оставил своим детям.

Отмечается, что футболист в Лиссабоне встретился с адвокатом и обсудил все детали. Согласно имеющейся информации, практически всё своё состояние, которое перевалило за 300 миллионов евро, Роналду решил оставить своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Фанаты футболиста удивлены, что Роналду задумался о завещании в таком молодом возрасте. Также многим показалось странным, что деньги достанутся его девушке, а не четырем детям, передаёт РенТВ.