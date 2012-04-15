//Спорт : Футбол

15 апреля 2012, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Италии в воскресенье траур. Отменены все матчи национального чемпионата по футболу — в том числе с участием ведущих клубов страны "Милана", "Интера", "Ромы", "Лацио": накануне скончался 25-летний полузащитник "Ливорно" — Пьермарио Морозини.

"АН" писали, что прямо во время матча футболист внезапно упал в обморок. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу, но спасти Морозини не удалось: спортсмен умер от острой сердечной недостаточности.

"Я выбежал на поле, но футболист уже не дышал. Я сделал ему массаж сердца, медсестра провела вентиляцию легких. Мы продолжили терапию во время поездки в госпиталь, а также в реанимации. Пытались вернуть его к жизни при помощи стимуляторов, дефибрилляции, но оказались бессильны. Спустя полтора часа мы констатировали смерть", — рассказал врач-кардиолог Леонардо Палосчиа, передает телеканал "Россия 24".