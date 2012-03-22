Остановка сердца у 23-летнего полузащитника "Болтон уондерерс" конголезского происхождения Фабриса Муамбы, после того, как у него случился инфаркт в субботнем матче Кубка Англии с "Тоттенхэмом", длилась 78 минут. Об этом в среду заявил лечащий врач футболиста кардиолог Джонатан Тобин.

По его словам, сердце Муамбы не билось в течение 48 минут, которые прошли с момента его падения в субботу на газон лондонского стадиона "Уайт харт лейн" во время четвертьфинального матча на Кубок Англии против "Тоттенхэм хотспур" до его доставки в больницу.

Специалистам кардиологического центра понадобилось еще 30 минут, чтобы "завести" главный жизненный орган футболиста.

"Фактически все это время он был мертв", - сообщил Тобин, со ссылкой на британские СМИпередает ИТАР-ТАСС. По его словам, медикам пришлось пропустить через тело футболиста 15 электрических разрядов с помощью дефибриллятора. 2 из них было сделано непосредственно на футбольном поле, еще один - в туннеле, расположенном под трибунами стадиона, когда Муамбу несли на носилках в карету "скорой помощи", и еще 12 - в реанимобиле по дороге в больницу.

В связи со столь продолжительной остановкой сердечной деятельности Муамбы Тобин назвал поистине удивительным тот факт, что у его подопечного в последние дни наблюдается наглядное улучшение состояния здоровья. Фабрис полностью пришел в себя, адекватно отвечает на все вопросы и уже знает, что с ним произошло, поскольку сам попросил Тобина рассказать ему о случившемся.

Руководство "Болтона" приняло решение продолжить выступление в Кубке Англии, после того как стало известно, что состоянию Фабриса Муамбы, перенесшего сердечный приступ в кубковой игре с "Тоттенхэмом", ничего не угрожает. Матч состоится 27 марта.

"АН" писали, что Муамба остается в London Chest Hospital.