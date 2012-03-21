Накануне форвард "Барселоны" Лионель Месси, поразив ворота "Гранады" на 17-й, 67-й и 86-й минутах игры 29-го тура чемпионата Испании, забил 232-й, 233-й и 234-й голы в 314 официальных матчах за "сине-гранатовых".

Этот хет-трик стал для Месси 12-м в карьере, сообщает .

Таким образом, аргентинец по числу голов в официальных матчах за "Барселону" обогнал Сесара Родригеса и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Отметим, что лучшим бомбардиром каталонцев вне зависимости от статуса матчей является Паулино Алькантара. В 357 официальных и товарищеских играх за "Барселону" он забил 369 голов.

"У Месси нет цели – забить больше всех голов. Он просто лучший игрок во всех отношениях. Он может делать на поле абсолютно все. Причем, каждые три дня. Мне жаль тех, кто пытается принизить его достижения. Он – лучший, и с этим невозможно спорить. Что касается матча, то хочу поздравить команду за отличную игру. Ну и, конечно, поздравления Месси с рекордом. В 24 года войти в историю клуба – это нечто особенное. Если он будет и дальше играть в "Барсе", то абсолютно точно забьет еще уйму голов и установит вечный рекорд. Я могу сравнить Месси с Майклом Джорданом. Он также доминировал в своем виде спорта", – цитирует главного тренера "Барселоны" Хосепа Гвардиолу, sports.ru.