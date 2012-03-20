Хиддинк и Адвокат вошли в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров

В пятерку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира, составленную авторитетным французским изданием France Football, вошли Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

Голландский специалист, главный тренер махачкалинского "Анжи" Гус Хиддинк с годовым доходом в 8,6 млн. евро замкнул пятерку самых дорогостоящих тренеров. Его коллега и соотечественник Дик Адвокат, возглавляющий национальную сборную России, по данным издания, имеет годовой доход 7 млн. евро. Адвокат вошел в ТОП-10, он занял восьмую позицию.

Рейтинг возглавляет главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью (14,8 млн). На второй позиции итальянец Карло Анчелотти (13,5 млн) из "Пари Сен-Жермен". Замыкает тройку наставник "Барселоны" Пеп Гвардиола (9,5 млн).

Итальянец Лучано Спаллетти зарабатывает в питерском "Зените" 4,9 млн. евро в год. Он на 15-й позиции рейтинга самых высокооплачиваемых футбольниых тренеров в мире.