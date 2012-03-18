Первый тайм между махачкалинским "Анжи" и "Локомотив" завершился со счетом 0:0. Матч в рамках 35-го тура чемпионата России проходит на арене "Черкизово" в Москве.

Игроки "Анжи" в новой форме, сделанной по специальному заказу: эмблема клуба выполнена в 3D-формате.

Полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев перед матчем отметил, что игра очень важна и для "Локомотива", и для "Анжи".Напомним, недавно в "Анжи" пришел Гус Хиддинк.

Экс-вратарь московского клуба Руслан Нигматуллин отметил, что назначение Хиддинка главным тренером махачкалинского "Анжи" значительно усилило команду.