ЦСКА последним из российских клубов выбыл из Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб ЦСКА выбывает из Лиги чемпионов, проиграв накануне испанскому клубу "Реал". В ответном матче 1/8 финала в гостях московская команда проиграла мадридскому "Реалу" - 1:4.

В ходе первого тайма мадридцы "придавили" армейцев к воротам, активно атаковали, но реализовали преимущество лишь на 28-й минуте. Первый гол забил Игуаин.

В перерыве Леонид Слуцкий произвел одну замену. Вместо Евгения Алдонина на поле вышел Павел Мамаев. Наставник испнанцев Жозе Маурьнью состав не изменил.

Вторую 45-минутку игроки "Реала" начали с опасной атаки на ворота ЦСКА. Выручил Чепчугов. А 10 минут спустя голкипер армейцнв допустил ошибку. Роналду сделал 2:0. Бензема вышел на замену и довел счет до разгромного. 3:0. На 77-й минуте Зоран Тошич "размочил" счет - 3:1.И завершающую точку поставил Криштиану Роналду - дубль и 4:1.

Напомним, первая встреча в "Лужниках" завершилась вничью - 1:1. С общим счетом 5:2 в 1/4 финала Лиги чемпионов вышел мадридский "Реал". ЦСКА последним из российских клубов прекратил борьбу в еврокубках. Ранее на стадии 1/8 финала из Лиги чемпионов выбыл петербургский "Зенит".