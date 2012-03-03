Бразилия отфутболила генсека ФИФА после пинка за ЧМ-2014

Бразилия больше не признает генсекретаря ФИФА Джерома Валька в качестве представителя ассоциации после его комментария о подготовке этой страны к Чемпионату мира в 2014 году, заявил в субботу глава минспорта Алдо Ребело.

Ранее в субботу Вальк выразил сомнения относительно готовности Бразилии принять Кубок мира в 2014 году. По словам генсекретаря ФИФА, ход строительных работ по сооружению новых стадионов, отелей и транспортной инфраструктуры сильно отстает от графика.

"Бразильские организаторы нуждаются в хорошем пинке", - добавил возмущенный секретарь, указав что, по его мнению, бразильцы больше стремятся выиграть чемпионат, чем его достойно принять.

Бразильский министр назвал подобные комментарии "неприемлемыми" и обратился к ФИФА с призывом назначить другого представителя для контактов с правительством страны, передает Би-Би-Си.

"Его оценки не соответствуют действительности", - заявил Ребело.

Ранее на этой неделе парламентская комиссия Бразилии согласилась внести поправки в закон об организациях массовых мероприятий, чем вызвала бурную реакцию в обществе.