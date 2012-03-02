Виктор Халапурдин подал в суд на футболиста Юрия Жиркова

Бывший агент полузащитника сборной России и махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Юрия Жиркова Виктор Халапурдин намерен судиться с футболистом. Халапурдин в течение десяти лет представлял интересы футболиста.

Он требует с игрока 109 миллионов рублей. По словам спортивного агента, футболист не платил ему зарплату. Халапурдин и Жирков дружили и договорились, что полузащитник выплатит своему другу-агенту деньги по договору после того, как добьется успеха.

Получив приглашение играть в "Челси", Жирков переложил обязанность общаться с агентом на своих адвокатов. Халапурдин подал исковое заявление в Савеловский суд Москвы, пишет "Московский комсомолец".

Гонорар, положенный агенту по договору, составляет 10 миллионов, но с учетом неустойки сумма составила 108, 983 миллиона рублей.

28-летний полузащитник выступает сейчас за махачкалинский "Анжи".