Московский футбольный клуб "Локомотив" проиграл в матче 1/16 финала Лиги Европы испанскому "Атлетику". Встреча накануне завершилась в Бильбао со счетом 0:1. Единственный мяч на 62-й минуте забил полузащитник "Атлетика" Икер Муньяин.

Напомним, "Локомотив" победил в ходе первой встречи с "Атлетиком" со счетом 2:1. Но, потерпев поражение в ответном матче, выбыл из борьбы в турнире. Соперником "Атлетика" в 1/8 финала станет победитель пары "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Аякс" (Нидерланды).

Болельщики команд не остались равнодушными и устроили потасовку. Первые конфликты начались в Бильбао еще до самого матча. На группу из восьми болельщиков российской команды напала вооружённая камнями и арматурой толпа местных жителей. Два фаната "Локомотива" получили черепно-мозговые травмы, передает РСН.

А после окончания ответного матча продолжились беспорядки с участием болельщиков, пишет "СЭ". Пятьдесят фанатов москвичей сошлись в рукопашной с 200-ми поклонниками басков. Драчунов разняла полиция.