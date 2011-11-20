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//Спорт Футбол

В Москве на БСА "Лужники" сегодня встретятся "Локомотив" и "Спартак"

20 ноября 2011, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сегодня на БСА "Лужники" пройдет матч  двух столичных футбольных команд "Локомотив" и "Спартак" в 31-м туре чемпионата России. "Спартак" и "Локомотив" набрали по 53 очка и делят четвертое-пятое места в первенстве.  

Но "красно-белые" опережают команду железнодорожников  по личным встречам.Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин считает, команда Жозе Коусейру  может победить в чемпионате России, если правильно подойдет к игре, передает "Р-Спорт". Напомним "Локомотив" проиграл "Спартаку" 29 октября в игре 29-го тура со счетом 0:3.

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