Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Николас Пареха продлил контракт с московским футбольным клубом "Спартак"

14 ноября 2011, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аргентинский защитник Николас Пареха продлил контракт с московским футбольным клубом "Спартак". 27-летний Пареха выступает за российскую команду с лета 2010 года.  Новое соглашение он заключил до 2016 года.

По словам главного тренера красно-белых Валерия Карпина, новое соглашение с аргентинцем – это инвестиции в настоящее и будущее "Спартака".

Московский клуб продлил контракты сразу с двумя защитниками – Николасом Парехой и Сергеем Паршивлюком.
22-летний крайний защитник "Спартака" Паршивлюк защищает цвета основного состава красно-белых с 2007 года. В нынешнем сезоне он стал капитаном команды. Всего за "Спартак" Паршивлюк провел 95 матчей и забил один мяч.

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан