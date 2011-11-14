//Спорт : Футбол

14 ноября 2011, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аргентинский защитник Николас Пареха продлил контракт с московским футбольным клубом "Спартак". 27-летний Пареха выступает за российскую команду с лета 2010 года. Новое соглашение он заключил до 2016 года.

По словам главного тренера красно-белых Валерия Карпина, новое соглашение с аргентинцем – это инвестиции в настоящее и будущее "Спартака".

Московский клуб продлил контракты сразу с двумя защитниками – Николасом Парехой и Сергеем Паршивлюком.

22-летний крайний защитник "Спартака" Паршивлюк защищает цвета основного состава красно-белых с 2007 года. В нынешнем сезоне он стал капитаном команды. Всего за "Спартак" Паршивлюк провел 95 матчей и забил один мяч.