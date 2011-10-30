Туринский "Ювентус" взял верх над миланским "Интером" в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу и стал единоличным лидером серии А.



Встреча на "Сан-Сиро" завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 12-й минуте отличился черногорский нападающий "Ювентуса" Мирко Вучинич, Майкон на 28-й восстановил равновесие, а уже через 5 минут Клаудио Маркизио вновь вывел "Старую синьору" вперед.



Команда Антонио Конте продлила беспроигрышную серию до 9 матчей и с 19 очками единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата. Соперник московского ЦСКА в Лиге чемпионов потерпел пятое поражение в 9 играх и остался на 16-м месте.