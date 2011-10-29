Три гола голландского нападающего "Арсенала" Робина ван Перси помогли "канонирам" победить "Челси" в матче 10-го тура английской футбольной премьер-лиги.



Матч, проходивший на стадионе "Стэмфорд Бридж", закончился победой подопечных Арсена Венгера со счетом 5:3. В составе "Арсенала" хет-трик на счету Робина ван Перси (36-я, 85-я и 90+2-я минуты), по голу забили Тео Уолкотт (55-я) и бразильский защитник Андре Сантос (49-я). У "аристократов" точными ударами отметились Фрэнк Лэмпард (14-я), Джон Терри (45-я) и испанец Хуан Мата (80-я). Российский легионер "Арсенала" Андрей Аршавин в заявку на матч попал, но на поле не появился.



"Арсенал" после десяти игр с 16 очками идет на шестой позиции в таблице чемпионата, "Челси" с 19 баллами сохраняет третью строчку.