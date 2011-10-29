ЦСКА принес извинения Джудовичу за фол Вагнера (ВИДЕО)

Московский ЦСКА принес извинения нальчикскому "Спартаку" и защитнику клуба Миодрагу Джудовичу за нарушение нападающего армейцев Вагнера против черногорца в матче чемпионата России по футболу, сообщает официальный сайт "красно-синих".



Встреча в пятницу в Химках завершилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА. На 74-й минуте Вагнер ударил ногой по голеностопу Джудовича, в результате чего защитник нальчан не смог продолжить матч, а бразилец получил красную карточку.



"Нападающий армейцев не имел злого умысла, пытаясь опередить соперника в борьбе за мяч. Мы глубоко сожалеем о случившемся и желаем Миодрагу скорейшего выздоровления!" - говорится на сайте ЦСКА.



Джудович становится героем уже второго за последний месяц эпизода, приведшего к удалению соперника. В отборочном матче чемпионата Европы-2012 против сборной Англии "жертвой" черногорца стал форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который в итоге получил трехматчевую дисквалификацию.