МИД Литвы рекомендует своей сборной отказаться от матча в Грозном

МИД Литвы рекомендовал Литовской федерации футбола воздержаться от отправки игроков второй сборной страны на товарищеский матч в Грозный, сообщил РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Миндаугас Лашас.



Встреча вторых сборных команд Литвы и России должна состояться 12 ноября в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".



"МИД Литвы удивлен намерениям сыграть товарищеский матч в Грозном. Министерство обратило внимание ЛФФ на то, что регион Северного Кавказа включен в список стран и регионов, куда ехать не рекомендуется", - сказал Лашас.



По его словам, этот список носит рекомендательный характер, и путешественники сами принимают решение о поездке в конкретные государства. Однако он отметил, что "МИД призывает ЛФФ при подборе мест для международных матчей в зарубежных государствах ознакомиться с этими рекомендациями и тщательно оценить ситуацию с безопасностью".